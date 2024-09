AFP Agence France Presse

Elf Wochen nach dem Wahlsieg des linken Lagers bei den Neuwahlen in Frankreich hat Präsident Emmanuel Macron (46) eine stärker rechtsgerichtete Regierung ernannt. Aussenminister wird der bisherige Europaminister Jean-Noël Barrot (41), wie der Generalsekretär des Elysée-Palasts, Alexis Kohler (51), am Samstagabend in Paris mitteilte. Der neuen Regierung unter Führung von Premierminister Michel Barnier (73) gehören mehrere Minister der konservativen Republikaner an.

Das linke Lager, das bei der Wahl die relative Mehrheit erreicht hatte, aber weit von der absoluten Mehrheit entfernt war, ist nur mit einem einzigen Minister in der Regierung vertreten: Der frühere sozialistische Abgeordnete Didier Migaud (72) wurde zum Justizminister ernannt. Innenminister wird der Konservative Bruno Retailleau (63), bislang Fraktionschef der Republikaner im Senat. Der bisherige Verteidigungsminister Sébastien Lecornu (38) und die bisherige Kulturministerin Rachida Dati (58) bleiben im Amt.