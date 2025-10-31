Beim Angebot offener Stellen für Bankmitarbeiterinnen und -mitarbeiter setzt sich der langfristige Trend fort: Bei den zehn grössten Schweizer Finanzinstituten ist die Zahl der Stelleninserate im Oktober erneut gesunken.

Der Jobmarkt in der Bankenbranche hat sich in den letzten beiden Jahren stark verändert. (Archivbild) Foto: MARTIN RUETSCHI

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Auf den Webseiten der Banken sind aktuell knapp 528 Stellen ausgeschrieben. Das sind 5,5 Prozent weniger als noch im September. Dies zeigt eine Auswertung des Jobportals Indeed, welches für die Nachrichtenagentur AWP regelmässig die Stelleninserate auf den Bankenwebseiten analysiert. Berücksichtigt werden dabei nur Stellen mit Arbeitsort in der Schweiz.

Zudem werden Lehr-, Praktikums- und andere Ausbildungsstellen separat gezählt. Berücksichtigt man diese ebenfalls, war die Zahl der Stelleninserate im Oktober sogar noch stärker rückläufig, was aber mit den typischen Rekrutierungsphasen für Lehrstellen zusammenhängen dürfte.

Im etwas längerfristigen Vergleich zeigt sich: Der Jobmarkt der Bankenbranche hat sich markant verändert. Vor einem Jahr lag gemäss Erhebung von Indeed die Zahl der Stelleinserate noch fast 14 Prozent höher, vor zwei Jahren sogar noch rund 70 Prozent höher.

Heruntergebrochen auf die Banken hatte vor zwei Jahren insbesondere die UBS noch ein Mehrfaches an Stellen ausgeschrieben: Auf der eigenen Webseiten und jener der Credit Suisse waren im Oktober 2023 über 300 Stelleninserate zu finden. Heute sind es noch rund 90.

Aber auch die Zürcher Kantonalbank und die Postfinance hatten seinerzeit noch rund doppelt so viele Stellen offen wie heute. Und selbst bei Raiffeisen, der Bankengruppe mit dem momentan grössten Stellenangebot, fanden Stellensuchende im Herbst 2023 noch rund ein Drittel mehr Jobangebote als jetzt.