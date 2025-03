Die Privatbank Julius Bär eröffnet eine Filiale in Italien und wird damit im südlichen Nachbarland wieder vor Ort tätig.

Julius Bär wird in Italien wieder vor Ort tätig

Julius Bär eröffnet Filiale in Mailand (Archivbild) Foto: ENNIO LEANZA

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Die neue Filiale in Mailand soll ihre Tore in der ersten Jahreshälfte öffnen und ihre Dienstleistungen vermögenden Italienerinnen und Italiener sowie Family Offices anbieten.

Die neue Filiale wird von Roberto Coletta geleitet, der 2024 von der Deutschen Bank zu Julius Bär gewechselt war, wie die Zürcher Vermögensverwaltungsbank am Dienstag mitteilte. Organisatorisch wird die neue Filiale in Mailand ein Teil der aus Luxemburg operierenden Julius Bank Europa, die bereits Filialen in Dublin, Madrid und Barcelona betreibt.

Julius Bär war in Italien während Jahren über die Tochtergesellschaft Kairos tätig gewesen, an der sie 2013 eine Beteiligung kaufte und 2018 vollständig übernahm. Die italienische Gesellschaft entwickelte sich allerdings nicht wunschgemäss und galt bald als «Problem-Tochter» von Julius Bär. 2024 wurde sie von der Zürcher Bank an die italienische Anima Holding verkauft.