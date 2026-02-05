DE
FR
Abonnieren

Bank muss mindestens 15 Millionen sparen
Valiant baut 80 Vollzeitjobs ab

Die KMU-Bank will im Rahmen der «Strategie 2029» mindestens 15 Millionen Franken sparen. Das Ziel ist, die Rentabilität und die operative Effizienz zu erhöhen.
Publiziert: 08:14 Uhr
|
Aktualisiert: vor 20 Minuten
Kommentieren
1/4
Die Valiant Bank muss sparen.
Foto: KEYSTONE/Peter Klaunzer
Nathalie_Benn_Praktikantin Wirtschaft _Blick_2-Bearbeitet.jpg
KEYSTONE-SDA_Quadrat_pos.jpg
Nathalie Benn und Keystone-SDA

Die Valiant Bank will rentabler und effizienter werden. Dafür hat sie ein neues Programm gestartet, wie die Bank am Donnerstag bei der Bekanntgabe der Jahreszahlen mitteilte. Im Zuge der 2025 gestarteten «Strategie 2029» sollen 80 Vollzeitstellen verschwinden. Dabei plant die Bank Kosteneinsparungen von «mindestens 15 Millionen Franken», sowohl beim Personal- als auch beim Sachaufwand. Man schaffe damit den Spielraum für zukünftiges Wachstum, wird CEO Ewald Burgener in der Mitteilung zitiert. Die Umsetzung des Abbaus erfolge schrittweise im Laufe der nächsten zwei Jahre und solle möglichst über natürliche Fluktuation erfolgen, heisst es. 

Verwaltungsratspräsident Markus Gygax wird zudem an der Generalversammlung 2028 nicht mehr zur Wiederwahl antreten. Als sein Nachfolger ist der heutige CEO Ewald Burgener vorgesehen.

Burgener wird nun auf die Generalversammlung 2027 hin sein Amt als CEO abgeben und soll in der Folge vorerst für ein Jahr als einfaches Mitglied in den Verwaltungsrat gewählt werden. Die Nachfolgeregelung des CEO ab Mai 2027 werde nun umgehend angegangen.

Im Jahr 2025 hat Valiant den Konzerngewinn um 2,9 Prozent auf 154,7 Millionen Franken gesteigert. Die Aktionäre profitieren von einer Dividendenerhöhung um 20 Rappen auf 6,00 Franken pro Aktie.

Zudem will die Bank im Rahmen eines Aktienrückkaufprogramms über drei Jahre eigene Aktien in der Höhe von maximal 75 Millionen Franken zurückkaufen.

Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Externe Inhalte
      Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
      Meistgelesen