Die Valiant Bank will rentabler und effizienter werden. Dafür hat sie ein neues Programm gestartet, wie die Bank am Donnerstag bei der Bekanntgabe der Jahreszahlen mitteilte. Im Zuge der 2025 gestarteten «Strategie 2029» sollen 80 Vollzeitstellen verschwinden. Dabei plant die Bank Kosteneinsparungen von «mindestens 15 Millionen Franken», sowohl beim Personal- als auch beim Sachaufwand. Man schaffe damit den Spielraum für zukünftiges Wachstum, wird CEO Ewald Burgener in der Mitteilung zitiert. Die Umsetzung des Abbaus erfolge schrittweise im Laufe der nächsten zwei Jahre und solle möglichst über natürliche Fluktuation erfolgen, heisst es.

Verwaltungsratspräsident Markus Gygax wird zudem an der Generalversammlung 2028 nicht mehr zur Wiederwahl antreten. Als sein Nachfolger ist der heutige CEO Ewald Burgener vorgesehen.



Burgener wird nun auf die Generalversammlung 2027 hin sein Amt als CEO abgeben und soll in der Folge vorerst für ein Jahr als einfaches Mitglied in den Verwaltungsrat gewählt werden. Die Nachfolgeregelung des CEO ab Mai 2027 werde nun umgehend angegangen.



Im Jahr 2025 hat Valiant den Konzerngewinn um 2,9 Prozent auf 154,7 Millionen Franken gesteigert. Die Aktionäre profitieren von einer Dividendenerhöhung um 20 Rappen auf 6,00 Franken pro Aktie.



Zudem will die Bank im Rahmen eines Aktienrückkaufprogramms über drei Jahre eigene Aktien in der Höhe von maximal 75 Millionen Franken zurückkaufen.