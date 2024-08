Swiss bietet seit einem Jahr kostenloses Messaging auf Langstreckenflügen an. Konkurrentin Delta Air Lines geht einen Schritt weiter und lanciert weltweit kostenloses WLAN mit Streamingfähigkeit – ab September auch auf Flügen ab und in der Schweiz.

Rund neun Stunden dauert ein Nonstopflug von Zürich nach New York. Für den Zeitvertreib auf dem Tagesflug sorgt meist das Entertainment-Programm an Bord. Selber Filme streamen? Entweder unmöglich oder die Airlines mit Internet an Bord lassen sich den Service teuer bezahlen.

Die Swiss führte im August 2023 kostenloses «Free Messaging» auf Langstreckenflügen ein. Das heisst: Der Dienst ist beschränkt auf Text- und Bildnachrichten in Messengerdiensten. Für Dienste, die grössere Datenvolumen erfordern, gibt es Bezahlangebote. Für den gesamten Langstreckenflug kostet der freie Internet-Zugang aktuell 35 Franken.

Das Streaming von Filmen ist theoretisch möglich: Swiss rät aber «aufgrund des hohen Datentransfervolumens und der möglichen Auswirkungen auf die Benutzererfahrung anderer Fluggäste» davon ab, solche Dienste zu benutzen.

Delta gibt Gas

Wie es anders geht, zeigt die US-amerikanische Mitbewerberin Delta Air Lines. Sie bietet ab sofort weltweit kostenloses WLAN mit Streamingfähigkeit an.

Auf Strecken ab und in die Schweiz, die mit Satelliten von Viasat ausgestattet sind, beginnt die Einführung im September, bestätigt Delta gegenüber Blick. Aktuell fliegt Delta Air Lines täglich von Zürich nach New York, sowie im Sommer mehrmals wöchentlich nach Atlanta.

90 Prozent der Delta-Flugzeuge könnten die «streamingfähige Konnektivität» schon bieten. Ausnahmen seien vereinzelt noch möglich.

Keine Mitgliedschaft nötig

Von dieser neuen Möglichkeit verspricht sich Delta einen Wettbewerbsvorteil. Auf US-Inlandstrecken gibt es seit 2022 bereits schnelles Gratis-WLAN – nun also auch international. Auf Langstrecken gab es davor – wie bei Swiss – bereits kostenloses WLAN für Messaging.

Übrigens: Momentan ist für die Nutzung des Gratis-WLAN noch keine Mitgliedschaft in Deltas Vielfliegerprogramm SkyMiles nötig. Das dürfte dann noch kommen. Aber auch diese Mitgliedschaft kostet den Passagier nichts.