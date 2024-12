SBB nach Trenitalia die Nummer 2 in Europa

In einer neuen Rangliste der europäischen Bahngesellschaften, die am Montag von der NGO Transport & Environment veröffentlicht wurde, rückt die SBB auf den zweiten Platz vor. Foto: Keystone

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Die beste Bahngesellschaft in Europa ist Trenitalia, gefolgt von der SBB, so die NGO Transport & Environment, die am Montag eine Rangliste von 27 Gesellschaften veröffentlicht hat. Diese wurden nach verschiedenen Kriterien wie Preis oder Zuverlässigkeit bewertet.

Die Bahn «ist in den meisten Ländern Europas die tragende Säule der Mobilität, eine Säule der Mobilität, die oft für ihre Mängel verantwortlich gemacht wird», erklärte Victor Thévenet, Koordinator für Eisenbahnthemen in der Reflexionsgruppe.

Transport and Environment (T&E) möchte mit dieser Studie einen umfassenden Vergleichsrahmen bieten, der es den Unternehmen ermöglicht, sich von guten Praktiken inspirieren zu lassen, um Fortschritte zu erzielen, und die Staaten dazu anregt, bahnfreundlichere Regelungen einzuführen.

Eine Reihe von acht Kriterien wurde ausgewählt, um die Bewertung der Gesellschaften auf ihren Mittel- und Langstrecken durchzuführen, wobei der Preis das wichtigste Kriterium ist. Zuverlässigkeit, verfügbare Ermässigungsprogramme, Entschädigungspolitik, Reiseerfahrung und das Vorhandensein von Nachtzügen oder Fahrradplätzen wurden ebenfalls berücksichtigt.

Das am besten bewertete Unternehmen ist Trenitalia – mit einem Endergebnis von 7,7 von 10 Punkten –, das laut T&E eines der besten Preis-Leistungs-Verhältnisse auf dem Kontinent bietet und in fast allen Kategorien mit Ausnahme des Angebots für Fahrräder herausragt.

Es folgt die SBB mit einer Endnote von 7,4, gleichauf mit RegioJet, die Züge in die Tschechische Republik und ins benachbarte Ausland betreibt, sowie mit einer 9,7 für Reservierungen und einer 8 für das Reiseerlebnis.

Bei den Fahrpreisen erhielt die SBB eine 7,1, bei der Zuverlässigkeit eine 7,8 und beim Fahrradangebot eine 7,6, während die Rückerstattungspolitik eine schwache 5 und das Nachtzugangebot eine 3,5 erhielt.

Die österreichische ÖBB landete auf dem vierten und die SNCF auf dem fünften Platz, was sie vor allem ihrer «sehr guten Reiseerfahrung, einer attraktiven Erstattungspolitik und ihrem Nachtzugangebot» verdanken, so Victor Thévenet.

Die französische Gesellschaft bietet ebenfalls «ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis in Europa», versichert er, aber es gibt Verbesserungsmöglichkeiten, da ihre Tarife immer noch hoch sind und «es noch Probleme mit der Zuverlässigkeit, Annullierungen und Verspätungen gibt». «Die Fahrradpolitik ist überhaupt nicht vorteilhaft», sagte Thévenet ausserdem.

Ganz unten in der Rangliste findet man Ouigo – die Billigtochter der SNCF – auf Platz 25. Trotz ultra-kompetitiver Preise – zweitgünstigster Anbieter in Europa – leidet sie unter fehlenden Sparpreisen und einer schlechten Zuverlässigkeit.

Aber die schlechteste Gesellschaft des Kontinents ist laut T&E auch die teuerste. Eurostar liegt auf Platz 27, gleich hinter der griechischen Hellenic Trains. Die NGO betonte, dass die Preise, die doppelt so hoch wie der europäische Durchschnitt sind, keine Garantie für die Qualität der Dienstleistungen sind.

Das Unternehmen – mehrheitlich im Besitz von SNCF Voyageurs – leidet den Kriterien der Rangliste zufolge unter mangelnder Zuverlässigkeit, was die Endnote belastet.