Axpo-Chef Brand zu seinem Millionenlohn «Es tut mir leid, dass sich die Leute so aufregen mussten»

Axpo-Chef Christoph Brand hat sich zur Kritik an seinem Einkommen von über 1,5 Millionen Franken im Geschäftsjahr 2023/24 geäussert. In einem Interview mit der «NZZ» sagte er, die Axpo habe die politische Sensibilität in Bezug auf hohe Vergütungen unterschätzt.

Publiziert: vor 27 Minuten | Aktualisiert: vor 5 Minuten