Mitten in der Autokrise, die Deutschland gerade so richtig erschüttert, greift Mercedes-Benz zu einer aussergewöhnlichen Massnahme. Der Autobauer aus Stuttgart (D) will bis 2027 5 Milliarden Euro einsparen. Dafür muss er Jobs in der Produktion, im Vertrieb und in der Verwaltung abbauen. Nun hat Mercedes im Intranet die Bedingungen publiziert, die gelten, wenn jemand von sich aus das Unternehmen verlässt.

Mercedes lockt mit einem lukrativen goldenen Fallschirm: Abfindungen in Höhe von 500'000 Euro sind möglich, wenn langjährige Mitarbeiter von sich aus kündigen, die das «Handelsblatt», dem die internen Dokumente vorliegen, berichtet. Das Abfindungsprogramm von Mercedes-Benz trägt den Namen «Next Level Performance» und startet im April. In einer ersten Tranche richtet es sich vor allem an Mitarbeiter im Büro, die nicht am Band stehen.

300'000 Euro für 45-jährige Sachbearbeiterin

Die «Bild» berichtet von konkreten Beispielen: So kann ein 55-jähriger Teamleiter mit einem Bruttoverdienst von 9000 Euro und 30 Berufsjahren auf dem Buckel mit über einer halben Million Euro rechnen, wenn er das Unternehmen freiwillig verlässt. Eine Sachbearbeiterin (45), die 20 Jahre bei Mercedes arbeitet und 7500 Euro brutto verdient, soll 300'000 Euro bekommen.

Für die Betroffenen gilt das Prinzip der doppelten Freiwilligkeit. Das heisst: Die Angestellten müssen von sich aus kündigen wollen. Und das Unternehmen muss dieser Kündigung zustimmen. Bis 2035 sind bei Mercedes-Benz betriebsbedingt Kündigungen ausgeschlossen. Im Gegenzug haben die Gewerkschaften auf eine Lohnerhöhung verzichtet. Zudem wird die Gewinnprämie für 2025 reduziert.