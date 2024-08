Autofahrer von Fussgängern genervt Zürcher Waschanlage muss nach 30 Jahren Betrieb einstellen

Sie liegt mitten in einer Fussgängerzone, die Waschanlage von Best Car Wash beim Escher-Wyss-Platz in Zürich. Nun hat der Betreiber genug. Er zieht nach Volketswil. Wer sein Geld mit Autos mache, der finde in der Stadt Zürich keine Unterstützung, kritisiert er.