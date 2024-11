Schock für Schweizer Malediven-Reisende: Die Abflugtaxe steigt deutlich. Economy-Passagiere zahlen für die Ausreise ab dem 1. Dezember 100 Dollar pro Person. Die Einnahmen sollen in die Instandhaltung des Flughafens Velana fliessen.

1/4 Die Malediven sind eine bei Schweizern beliebte, nicht ganz günstige Feriendestination. Foto: Colin Watts / Unsplash

Auf einen Blick Malediven erhöhen Abflugtaxe ab Dezember 2024

Einnahmen fliessen in Wartung und Instandhaltung des internationalen Flughafens Velana

Vierköpfige Familie zahlt neu 400 Dollar oder fast 350 Franken für Ausreise

Jean-Claude Raemy Redaktor Wirtschaft

Das Paradies zu verlassen, kostet Geld: Seit Januar 2022 erheben die Malediven eine Abflugtaxe von allen abreisenden Flugpassagieren. Ab dem kommenden Sonntag, 1. Dezember 2024, wird diese Abflugtaxe nun deutlich erhöht – gleichzeitig mit der seit 2017 erhobenen Taxe «Airport Development Fee» (ADF).

Das dürfte die Flugpreise und damit die Malediven-Ferien verteuern, denn es liegt an den Fluggesellschaften, diese Taxen einzuziehen und an die maledivischen Steuerbehörden zu überweisen.

Verdopplung der Gebühr

Bislang kosteten sowohl die ADF als auch die Abflugtaxe für ausländische Passagiere zwischen 30 und 120 Dollar, je nach Flugklasse.

In der Tabelle unten sind die bisher gültigen und die ab 1. Dezember neu gültigen Taxen ersichtlich, jeweils in Dollar. Für Einheimische gelten dieselben Preise, ausser in Economy: Da beträgt die Gebühr wie bisher nur 12 Dollar.

Reiseklasse Touristen bisher Touristen neu Economy 30 50 Business 60 120 First 90 240 Privatjet 120 480

Die Preiserhöhung ist für ADF und Abflugtaxe identisch. Das heisst, dass man die Werte pro Person doppelt rechnen muss. Sprich: Die Ausreise kostet für Economy-Passagiere 100 Dollar, oder rund 87 Franken. Eine vierköpfige Familie muss folglich für die Ausreise neu 400 Dollar oder fast 350 Franken zahlen.

Geld für Instandhaltung

Laut Angaben der maledivischen Steuerbehörden fliessen die Einnahmen aus den Steuern in die Wartung und Instandhaltung des internationalen Flughafens Velana nahe der Hauptstadt Male.

Pro Jahr reisen rund 30'000 Schweizerinnen und Schweizer auf die Malediven. Damit steht unser kleines Land an zehnter Stelle der wichtigsten touristischen Quellmärkte des Inselparadieses im Indischen Ozean. Die neuen Taxen ändern nichts am Einreiseprozess, da sie nicht vor Ort zu begleichen sind.

Nonstop fliegt nur Edelweiss Air ab Zürich nach Male. Ein Blick auf die Preise im Dezember zeigt bislang keine Erhöhung, sondern sogar eine Senkung zum Monatsbeginn – mit massiv höheren Preisen ab der Vorweihnachtswoche. Das bemisst sich an der Nachfrage.