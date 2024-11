Der Online-Fahrplan in der SBB-App ist teilweise überbelastet

Ausgerechnet am Feierabend

1/5 Die SBB-App funktioniert zurzeit nur teilweise. Foto: KEYSTONE/CHRISTIAN BEUTLER

Robin Wegmüller Redaktor Wirtschaft

Wer gerade seinen Fahrplan auf dem Heimweg checken will, kann in der SBB-App auf Probleme stossen. «Hoppla, da ging etwas schief» steht nach der Eingabe der Reiseroute. Ein SBB-Sprecher bestätigt das Problem gegenüber Blick. Grundsätzlich sei die Störung behoben, es kann aber trotzdem noch zu Zwischenfällen kommen.

Die App ist überbelastet. Bei so viel Schneefall checken Pendler lieber zweimal, ob ihr Zug auch wirklich fährt. Darum kann es beim Abrufen des Online-Fahrplans zu Komplikationen kommen.

Am Hauptbahnhof in Zürich verspäten sich zudem ein Grossteil der Züge. Der Bahnverkehr in Glattbrugg ZH ist aufgrund eines Gleisschadens eingeschränkt. Der Schnee könnte auch da seine Rolle gespielt haben.