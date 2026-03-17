Mercedes schliesst Zürcher Ersatzteil-Lager – 60 Jobs weg

Das Mercedes-Benz Logistik-Center in Wetzikon ZH wird Ende Januar 2027 geschlossen. 60 Stellen fallen weg. Der Konzern reagiert damit auf einen Gewinneinbruch von fast 50 Prozent im Jahr 2025.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Mercedes-Benz schliesst Logistik-Center in Wetzikon ZH, 60 Jobs betroffen

Konzerngewinn 2025 um fast 50 Prozent gefallen, Umsatz stark gesunken

1,8 Mio. Autoteile jährlich geliefert, künftig Versorgung aus Reutlingen (D) War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Patrik Berger Redaktor Wirtschaft

Die Krise der Autoindustrie trifft auch die Schweiz! Der deutsche Autobauer Mercedes-Benz schliesst sein Logistik-Center in Wetzikon ZH. 60 Mitarbeitende verlieren ihren Job, wie der «Zürcher Oberländer» berichtet. Ende Januar 2027 gehen im 18’000 Quadratmeter grossen Ersatzteillager die Lichter für immer aus – nach über 40 Jahren. Hier lagern aktuell rund 100’000 Autoteile. Jährlich werden etwa 1,8 Millionen Teile an Werkstätten in der ganzen Schweiz geliefert.

Noch vor zwei Jahren feierte Mercedes den Standort und plante weitere Millionen-Investitionen im Zürcher Oberland. Jetzt die brutale Kehrtwende, das Lager wird geschlossen. Hintergrund ist der Sparkurs des Konzerns. 2025 brach der Gewinn von Mercedes um fast 50 Prozent ein, der Umsatz sank deutlich. Die Gründe dafür sind vielfältig: Harte Konkurrenz, Probleme in China und Währungseffekte.

Als Konsequenz baut Mercedes sein Logistiknetz in Europa um. Der Standort Wetzikon fällt der Konsolidierung zum Opfer. Künftig werden Schweizer Garagen aus Reutlingen (D) beliefert. Für die Angestellten ist das ein harter Schlag. Nur «eine Handvoll» kann intern weiterbeschäftigt werden, wie der ,Zürcher Oberländer» schreibt. Für die übrigen soll es einen Sozialplan mit Abfindungen und Unterstützung bei der Jobsuche geben.

Was mit der grossen Lagerhalle in Wetzikon passiert, ist offen. Ein Verkauf steht im Raum.