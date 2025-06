Die italienischen Konsumentenschützer schlagen Alarm: Die Preise an den Stränden steigen in diesem Sommer erneut. Es gibt gleich mehrere Extrembeispiele – aber auch noch Regionen, die günstiger sind für Schweizerinnen und Schweizer.

Nicola Imfeld Teamlead Wirtschaft-Desk

Zehntausende Schweizer fahren oder fliegen bald nach Italien. Sonne, Gelati und Mittelmeer warten! Dass die Preise in den vergangenen Jahren an den Stränden gestiegen sind, ist kein Geheimnis. Wie viel die Italiener aber teilweise für Liegestühle, Sonnenschirme und Co. verlangen, überrascht. Und das nicht nur die Schweizer. Auch im Inland sind die hohen Kosten an den Stränden nun ein Thema.

Der italienische Konsumentenschutz Codacons hat jetzt in einer Mitteilung Alarm geschlagen. Denn die Preise an den Stränden steigen diesen Sommer erneut – um bis zu fünf Prozent. Während einige Betreiber ihre Tarife beibehalten, haben viele bei Zusatzleistungen aufgeschlagen. Ein Glacé, ein Softdrink oder der Verleih eines Pedalos? Das wird schnell teuer.

Preis-Exzesse – bis zu 1500 Euro pro Tag

Die italienischen Konsumentenschützer warnen vor einigen Regionen spezifisch – und nehmen als Beispiele die Preise der «Luxusstrände Italiens»: Demnach kostet der Strandtag in Versilia an der toskanischen Küste so viel wie nirgendwo sonst im Land. Konkret: Für das sogenannte Kaiserzelt mit je vier Betten, Liegen und Sonnenstühlen sind 1500 Euro fällig – pro Tag. Oder im Hotel Augustus in Forte dei Marmi kostet ein Platz direkt am Meer laut Codacons im August 560 Euro pro Tag. Dafür gibts zwei Einzelliegen, eine Doppelliege, zwei Sonnenstühle, Handtücher und einen Safe.

Nicht nur in der Toskana gibts Preis-Exzesse am Strand: Auf Sardinien kostet das Strandbett laut dem Konsumentenschutz bis zu 550 Euro am Tag. Auf der Insel vor Venedig werden bis zu 515 Euro für ein Liegebett in der ersten Reihe fällig. Und in Süditalien bei Lecce drohen Kosten von 470 Euro für Liegestühle im «Exklusivbereich» der Pescoluse-Strände.

Welche Regionen noch günstig sind

Natürlich ist es nicht überall so teuer. Der Durchschnittspreis für einen Sonnenschirm mit zwei Liegen an einem italienischen Strand beträgt unter der Woche 35 Euro pro Tag. An den Wochenenden ist es automatisch teurer, teilweise um bis zu 50 Prozent.

Laut einer aktuellen Auswertung der Finanz-Nachrichtenagentur Teleborsa ist die Region Kampanien mit durchschnittlich 86 Euro pro Tag am teuersten – getrieben durch Orte wie die Amalfiküste, wo Preise von bis zu 123 Euro keine Seltenheit sind. Sardinien folgt mit 44 Euro, Sizilien mit 42 Euro, Ligurien mit 41 Euro. Wer es günstiger mag, sollte nach Lazio (17 Euro), Veneto (14 Euro) oder Abruzzen (13 Euro) ausweichen – Regionen, in denen die Preisentwicklung laut Auswertung mit dem Vorjahr vergleichbar bleibt.