Ikea schenkt uns mehr Zeit: Ein neues Steck-System soll die Aufbauzeit von Schränken auf 20 Minuten reduzieren. Ohne Schrauben, ohne Werkzeug. Doch was passiert mit den Preisen?

Aufbau in nur 20 Minuten anstatt einer Stunde

Wir kennen es alle: Neue Möbel erfreuen uns, der Aufbau aber so gar nicht. Beim nervigen Zusammenschrauben sind uns schon einige graue Haare gewachsen. Damit soll nun Schluss sein. Ikea revolutioniert den Möbel-Markt und verspricht eine Turbo-Aufbauzeit.

Angepackt hat Ikea-Schweiz beim Schrank-Kassenschlager PAX – verantwortlich für 10 Prozent vom jährlichen Umsatz. «Auch Top-Seller wie PAX lassen sich im Laufe der Zeit noch verbessern», gesteht Ikea-Schweiz-CEO Janie Bisset (44).

Konkret bestehen die Möbel aus viel weniger Einzelteilen. Das lässt das Herz beim Blick auf die Anleitung höher schlagen. «Neu sind nur noch 14 anstelle von 22 Montageschritten notwendig und anstelle von 105 gibt es nur noch 23 Aufbaumaterialien», erklärt Ikea-Sprecherin Stefanie Brehm. Die Elemente werden ganz einfach zusammengesteckt. Adieu Schrauben, adieu Werkzeug.

Aufbau in 20 Minuten

Hinzu kommt die Faltkonstruktion des Rahmens. Einrichtungsenthusiasten können den Schrank neu ohne Hilfe vertikal aufbauen. Eine Montage am Boden mit dem anschliessenden Aufstellen ist also hinfällig. Dadurch verspricht Ikea: «Der Schrank wird in nur 20 Minuten aufgebaut.»

Von rund einer Stunde auf 20 Minuten? Eine angenehme Neuerung. Der Einrichtungsriese hat nicht nur die beliebteste Produktfamilie «aufgemöbelt». Auch die Billy-Regale gibt es in einer Neuauflage. Von über 50 Nägel braucht es heute nur noch wenige Schnappverschlüsse zur Befestigung.

Nachhaltigkeit soll verbessert werden

Mit dem neuen Aufbau-System reagiert Ikea auf das bisherige, nicht sehr nachhaltige Inventar. Oft wurden Möbelstücke beim Abbauen beschädigt, sodass ein erneuter Aufbau nicht ohne Weiteres möglich war. Das passte so gar nicht in den Nachhaltigkeitsgedanken des schwedischen Konzerns.

Dank der Zusammensteck-Konstruktion kommen die Schränke beim nächsten Umzug nun hoffentlich unbeschadet mit. «Unsere Möbel werden nicht nur einfacher in der Handhabung, sondern auch langlebiger», meint CEO Bissett.

Mit der Einführung der leichteren Montage wäre eine Erhöhung der Preise keine Überraschung. Bislang blieben diese aber unverändert und gehen wohl eher in die entgegengesetzte Richtung. Denn schon beim exklusiven Besuch von Blick bei der neuen Ikea-Chefin im April meinte sie: «Wir werden bei über 2000 Produkten die Preise senken.»

Die nächsten Preisreduktionen werden schon bald folgen. Zeit wird also nicht das Einzige bleiben, was Kunden bei Ikea sparen können.