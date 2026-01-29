Roche steigert Umsatz im Jahr 2025

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Das Wachstum beim Pharmariesen Roche setzte sich im Jahr 2025 fort: Der Konzern verzeichnete ein Umsatzplus von 1,7 Prozent auf 61,5 Milliarden Franken. Der Reingewinn sprang laut Angaben vom Donnerstag um 50 Prozent auf 13,8 Milliarden Franken. Zu konstanten Wechselkursen ergab sich ein Zuwachs von 7 Prozent, womit das eigene Ziel eines Wachstums im mittleren einstelligen Prozentbereich erreicht wurde.

Weiter gab es vergangenes Jahr auch für Roche-Chef Thomas Schinecker mehr Lohn: Der CEO hat insgesamt eine Entschädigung in Höhe von 10,2 Millionen Franken erhalten. 2024 hatte die Gesamtentschädigung 10,0 Millionen betragen. Alle Mitglieder der Roche-Geschäftsleitung zusammen erhielten 2025 total 32,2 Millionen Franken nach 30,8 Millionen im Jahr davor.

Während die Pharmasparte mit 47,7 Milliarden 3 Prozent mehr umsetzte, lagen die Einnahmen im Diagnostik-Geschäft bei 13,8 Milliarden und damit um 3 Prozent tiefer. Vor allem die mengenorientierte Beschaffung in China bremste das Wachstum im vergangenen Jahr aus.

Zahlen liegen unter Analystenschätzungen

Den Konzerngewinn beziffert Roche auf 13,8 Milliarden Franken nach 9,2 Milliarden im Vorjahr. Dies lag laut Roche an der starken operativen Leistung sowie Basiseffekten wegen Wertminderungen im Jahr 2024. Das operative Kernergebnis, das Analysten als Richtgrösse nutzen, stieg um 5 Prozent.



Die ausgewiesenen Zahlen liegen etwas unter den durchschnittlichen Analystenschätzungen. Für das laufende Geschäftsjahr 2026 wagt sich Roche beim Ausblick wie üblich nicht zu weit aus dem Fenster. Das Management um CEO Thomas Schinecker geht zu konstanten Wechselkursen von einem Anstieg der Umsätze im mittleren einstelligen Prozentbereich aus. Der Kerngewinn je Titel soll im hohen einstelligen Prozentbereich steigen.



Ausserdem ist die Gruppe weiter bestrebt, die Dividende in Schweizer Franken zu erhöhen. Für 2025 sollen die Aktionäre eine auf 9,80 Franken von 9,70 Franken erhöhte Dividende erhalten.