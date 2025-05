1/8 «Z'Basel a mim Rhy, do wei mer sii», heisst es im Baslerlied. Das trifft mehr denn je zu. Foto: Claudio Schwarz / unsplash

Darum gehts Basel ist Schweizer Vorzeigestadt des Jahres

Die Stadt am Rheinknie beherrscht die Schlagzeilen – als ESC-Austragungsort sowie dank Erfolgen im Sport

Basel ist wichtiger Wirtschaftsstandort mitsamt internationalem Rheinhafen

Dieser Tage könnte man meinen, Basel sei die Hauptstadt der Schweiz. Die drittgrösste Schweizer Stadt beherrscht die Schlagzeilen im In- und Ausland, hat einen noch nie dagewesenen Lauf. Das hat vordergründig mit der Rolle als Austragungsort des ESC zu tun. Aber nicht nur! Blick zeigt, welche «12 Points» Basel zur Schweizer Vorzeigestadt des Jahres machen.

1 ESC-Stadt

Beim Kampf um die Wahl als ESC-Austragungsort stach Basel die Konkurrenten Genf, Zürich und Bern aus. Lokalpolitiker und das Stimmvolk sprachen sich mit klarer Mehrheit für die Finanzierung des ESC aus. Das Resultat des politischen Supports: ein unbezahlbares Werbefenster mit internationaler Ausstrahlung. In den 37 Einspielfilmen vor den ESC-Beiträgen wird die Stadt Basel 8 Mal vorkommen!

2 Fussballstadt

Der FC Basel ist soeben zum 21. Mal Schweizer Meister geworden und trifft im Cupfinal auf Erstligist Biel. Das Double ist ebenso in Reichweite wie neue magische Champions-League-Nächte im Joggeli. Davon können Zürcher Fussballfans nur träumen.

3 Frauen-EM-Hauptstadt

Das Joggeli ist wichtigster Austragungsort der kommenden Frauenfussball-EM: Das Auftaktspiel und das Finalspiel finden hier statt, dazu zwei Gruppenspiele und ein Viertelfinal.

4 Tennisstadt

Mit den Swiss Indoors findet alljährlich das wichtigste Tennisturnier der Schweiz und eines der bedeutendsten Hallenturniere weltweit in Basel statt. Und: Die ehemals langjährige Tennis-Weltnummer 1 Roger Federer (43) ist stolzer Basler. Zum Trost: Genf und Gstaad haben dafür schöne ATP-Sandplatz-Turniere.

5 Pharma-Welthauptstadt

Zwei der fünf grössten Pharmaunternehmen der Welt, Roche und Novartis, haben ihren Hauptsitz in Basel. Die Region ist ein globaler Hotspot für Life Sciences, also pharmazeutische Industrie, Medizintechnik sowie Forschung und Entwicklung in der Biotechnologie. Laut Statistikamt von Basel-Stadt haben die Branchen Chemie und Pharma im Kanton einen Anteil von 44,9 Prozent an der nominalen Wertschöpfung.

6 Top-Wirtschaftsstandort

Laut Website des Kantons Basel-Stadt ist Basel die dynamischste Wirtschaftsregion der Schweiz. Hier wächst das BIP seit 2012 stärker als im Rest der Schweiz. Laut der Plattform Jobs.ch liegt der mittlere Jahreslohn im Kanton Basel-Stadt bei etwa 78'678 Franken und liegt damit im Schweizer Spitzenfeld. Bei den durchschnittlichen Mietpreisen ist Basel aber weiterhin deutlich günstiger als Zürich oder Genf.

7 Hafenstadt der Schweiz

Basel ist eine wichtige Drehscheibe für den Import und Export von Gütern. Vom Basler Rheinhafen aus gibt es Warenverkehr zur Nordsee – und weiter in die ganze Welt. Vom Tourismushafen am Klybeckquai aus sind zudem Flusskreuzfahrten möglich.

8 Fasnachtsstadt

Die Basler Fasnacht ist zahlenmässig zwar die zweitgrösste der Schweiz hinter Luzern, jedoch die bekannteste. Sie ist seit 2017 ins immaterielle Unesco-Weltkulturerbe aufgenommen.

9 Musikstadt

In Basel steigt alljährlich das zweitgrösste Militärmusikfestival der Welt, das «Basel Tattoo». Mit der «Baloise Session» gibt es im Herbst zudem ein renommiertes Musikfestival mit internationalen Künstlern in intimen Locations.

10 Kunststadt

Fondation Beyeler in Riehen BS, Kunstmuseum Basel, Kunsthalle, Museum Tinguely: Basel ist ein Hotspot der bildenden Künste. Dazu wurde mit der Kunstmesse Art Basel das weltweit wichtigste Kunstmuseum auf Zeit geschaffen, das inzwischen als Art Basel auch in Paris, Miami Beach und Hongkong existiert.

11 Stadt im Dreiländereck

Für Touristen und Einheimische attraktiv: Das Elsass (Frankreich), der Schwarzwald (Deutschland) und das Baselbiet treffen hier aufeinander. Einfach zugänglich dank des gemeinsamen Flughafens Basel-Mulhouse-Freiburg. Basel zieht zudem dank spezieller Steuerregelungen viele Arbeitskräfte aus dem angrenzenden Ausland an.

12 Tierisch schön

Der Zoo Basel ist international bekannt. Bei der lokalen Bevölkerung ist der kostenlose Tierpark Lange Erlen beliebt. Dazu bietet Basel mit dem Longines CHI Classics eines der wichtigsten Pferdesportturniere der Welt, das jährlich in der St. Jakobshalle stattfindet.