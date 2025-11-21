Die Schweizer Präsidentin des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz (IKRK), Mirjana Spoljaric Egger.
- IKRK streicht 2900 Stellen wegen 17 Prozent Budgetkürzung
- Ein Drittel der Kürzungen durch freiwillige Abgänge und offene Stellen
- Am Genfer Hauptsitz sind etwa 200 Personen betroffen
Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz muss aufgrund einer 17-prozentigen Kürzung seines Budgets für 2026 auf 2900 Vollzeitstellen verzichten, wie Keystone-SDA erfahren hat. Am Genfer Hauptsitz sind rund 200 Personen betroffen.
Die Versammlung hat diesen Plan am Donnerstag in Genf bestätigt, wie die Schweizer Präsidentin des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz (IKRK), Mirjana Spoljaric Egger, am Freitag zu Keystone-SDA sagte. Der Schwerpunkt liege darauf, die Aktivitäten so weit wie möglich aufrechtzuerhalten.
Freiwillige Abgänge
Es sei unmöglich, die Anzahl der Entlassungen vorherzusagen, da die Situation sehr unbeständig sei. Ein Drittel des Volumens könne durch freiwillige Abgänge und den Verzicht auf noch nicht besetzte Stellen aufgefangen werden.
