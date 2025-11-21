Das kürzere Budget 2026 des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz hat massive Auswirkungen auf die Anzahl Mitarbeitenden. Weltweit müssen 2900 Stellen gestrichen werden. In Genf sind 200 Angestellte betroffen.

Die Schweizer Präsidentin des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz (IKRK), Mirjana Spoljaric Egger. Foto: MARTIAL TREZZINI

Darum gehts IKRK streicht 2900 Stellen wegen 17 Prozent Budgetkürzung

Ein Drittel der Kürzungen durch freiwillige Abgänge und offene Stellen

Am Genfer Hauptsitz sind etwa 200 Personen betroffen Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz muss aufgrund einer 17-prozentigen Kürzung seines Budgets für 2026 auf 2900 Vollzeitstellen verzichten, wie Keystone-SDA erfahren hat. Am Genfer Hauptsitz sind rund 200 Personen betroffen.

Die Versammlung hat diesen Plan am Donnerstag in Genf bestätigt, wie die Schweizer Präsidentin des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz (IKRK), Mirjana Spoljaric Egger, am Freitag zu Keystone-SDA sagte. Der Schwerpunkt liege darauf, die Aktivitäten so weit wie möglich aufrechtzuerhalten.

Freiwillige Abgänge

Es sei unmöglich, die Anzahl der Entlassungen vorherzusagen, da die Situation sehr unbeständig sei. Ein Drittel des Volumens könne durch freiwillige Abgänge und den Verzicht auf noch nicht besetzte Stellen aufgefangen werden.