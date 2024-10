Atomkraftgegner sehen sich bestätigt AKW Beznau - ungeplanter Ausfall kostet Millionen

Seit einem Monat steht Beznau 1 ungeplant still. Greenpeace fühlt sich in der Kritik am möglichen Weiterbetrieb bis 2040 bestätigt. Doch für die Axpo handelt es sich um eine reine Vorsichtsmassnahme.