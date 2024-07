Ariane 6 soll Europa mit Erstflug aus der Krise führen

Am Dienstagabend ab 20 Uhr Schweizer Zeit soll die Trägerrakete Ariane 6 zum Jungfernflug abheben. In ihr stecken die Hoffnungen Europas, wieder Zugang zum Weltraum zu haben. Die Schweiz ist entscheidend mitbeteiligt.

Zehn Jahre des Wartens finden an diesem Dienstag ein Ende – sofern alles nach Plan geht: Zum ersten Mal soll die neue europäische Trägerrakete Ariane 6 ins All fliegen. Der Erstflug ist ab 20 Uhr Schweizer Zeit vom europäischen Weltraumbahnhof in Kourou in Französisch-Guayana geplant. Dann hat die 56 Meter hohe und 540 Tonnen schwere Rakete einen rund dreistündigen Flug vor sich.

Die europäische Weltraumorganisation ESA spricht von einem «grossen Moment für Europa». Der Jungfernflug weckt viele Hoffnungen – und soll den alten Kontinent aus der tiefen Krise im Trägerraketensektor führen. Am 6. Juli 2023 hob die Vorgängerrakete Ariane 5 ein letztes Mal in den Weltraum ab. Seither hat Europa keine eigene Rakete mehr, um grössere Satelliten ins All zu bringen. Der Kontinent verlor also vor einem Jahr seine Unabhängigkeit beim Zugang zum Weltraum – eine strategische und industriepolitische Tragödie. Ariane 6 soll Europa aus dieser misslichen Lage befreien.

Auch die Schweiz macht mit

Ein unabhängiger Zugang zum Weltraum ist auch Teil der Schweizer Weltraumpolitik, wie Renato Krpoun, Leiter der Abteilung Raumfahrt des Staatssekretariats für Bildung, Forschung und Innovation, gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA mitteilte. Die Schweiz ist eines vor 13 Ländern, die beim Ariane-Programm mitmachen. «Der Zugang zum Weltraum ist sehr wichtig geworden», sagte Krpoun. «Wir nutzen Infrastruktur im Weltraum täglich für Navigationssysteme, für Zeitsignale und für Wettervorhersagen.»

Auch die Rakete ist zum Teil «Made in Switzerland». Die Firma Beyond-Gravity, die Raumfahrt-Division der Ruag, steuerte die Nutzlastverkleidung bei, die die Ladung der Rakete während des Starts und beim Durchdringen der Erdatmosphäre schützt. Von APCO Technologies mit Sitz in Aigle VD stammen die Befestigung und die Kappe der Booster, die Ariane 6 beim Start zusätzlichen Schub verleihen.

Erster Start sollte schon 2020 erfolgen

Das gesamte Projekt kostet die involvierten Länder rund 4 Milliarden Euro. Die Schweiz übernimmt 2,4 Prozent der Kosten – also knapp 100 Millionen Euro. Teurer geworden ist das ganze Programm, weil es zu jahrelangen Verzögerungen gekommen ist. Denn eigentlich hätte Ariane 6 bereits vor vier Jahren das erste Mal ins All aufbrechen sollen. Doch dann kam die Pandemie – und mit ihr ein Startverzug wegen hohen Kosten und Lieferschwierigkeiten in der Raketenproduktion.

Josef Aschbacher (62), Chef der Raumfahrtbehörde ESA, ist trotzdem überzeugt, dass die Rakete den aktuellen Herausforderungen entspricht. Und Esa-Weltraumdirektor Toni Tolker-Nielsen gibt sich vor dem Erststart optimistisch: «Ich bin zu 96 Prozent zuversichtlich und zu 4 Prozent zutiefst verängstigt. Wir haben alles getan, was getan werden musste. Jetzt müssen wir starten.»

Mit Agenturmaterial von Keystone-SDA.