Arbeitslosenquote verharrt im Mai bei 2,8 Prozent

Die Arbeitslosenquote in der Schweiz ist im Mai 2025 unverändert auf 2,8 Prozent geblieben. Saisonbereinigt wies das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) am Donnerstag eine um 0,1 Prozentpunkte höhere Quote von 2,9 Prozent aus.

Foto: KEYSTONE/GAETAN BALLY

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Schweizweit waren Ende Mai 127'944 Personen in den Regionalen Arbeitsvermittlungszentren (RAV) als arbeitslos gemeldet, wie das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) am Donnerstag mitteilte. Das waren 2157 Personen oder 1,7 Prozent weniger als im April.



Damit verharrte die Arbeitslosenquote mit 2,8 Prozent auf dem April-Niveau. Saisonbereinigt stieg die Quote auf 2,9 Prozent von 2,8 Prozent im April, wie das Seco weiter schrieb. Je nach Jahreszeit können saisonale Schwankungen die Werte in einigen Branchen beeinflussen. Davon sind unter anderem der Bau oder die Gastronomie betroffen.



Ein ähnliches Bild zeigt sich bei den Stellensuchenden: Im Mai wurden in den RAV insgesamt 205'855 Personen registriert, die auf der Suche nach einem Job waren. Das ist im Vergleich zum April ein Rückgang um 3220 Personen. Die Stellensuchendenquote verharrte bei 4,5 Prozent.



Die Zahl der offenen Stellen fiel im Mai ebenfalls tiefer aus als im Vormonat. Bei den RAV waren demnach 38'142 offene Stellen gemeldet, ein Rückgang von 6,7 Prozent. Fast 57 Prozent der offenen Stellen unterlag der Meldepflicht, die für Berufsarten mit einer Arbeitslosenquote von mindestens 5 Prozent gilt.



Jeweils zeitverzögert publiziert das Seco Daten zur Kurzarbeit: Im März waren demnach in der Schweiz 10'007 Personen von Kurzarbeit betroffen und damit 30,5 Prozent weniger als im Februar. Die Anzahl der betroffenen Betriebsabteilungen verringerte sich um 17,8 Prozent auf 127.