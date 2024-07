Angestellte sind besorgt Spital Zofingen vor Schliessung?

Investitionen von 60 bis 70 Millionen Franken benötigt das Spital Zofingen in den nächsten Jahren. Doch wie viel das Kantonsspital Aarau tatsächlich in den Standort investieren will, ist offen. Angestellte befürchten stattdessen eine Verkleinerung oder Schliessung.