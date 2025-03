Am Flughafen Zürich A350 von Edelweiss im Anflug und startet durch

Am Donnerstagnachmittag kommt es am Flughafen in Zürich zu einer Premiere: Edelweiss landet die erste Airbus-A350-Maschine mit Schweizer Registrierung.

Publiziert: 15:14 Uhr | Aktualisiert: 15:18 Uhr