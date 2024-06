Als erste Stadt der Schweiz Grössere Autos müssen hier mehr fürs Parkieren zahlen

Für grössere Autos werden in Basel künftig höhere Parkkarten-Gebühren fällig. Damit setzt Basel als erste Stadt in der Schweiz nach Fahrzeuglänge gestaffelte Gebühren ein, wie die Basler Regierung am Dienstag mitteilte.