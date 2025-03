1/4 Der Hauptbetrieb in Bülach ZH wurde Ende 2024 geschlossen. Foto: PD

Darum gehts Victory Garage meldet Konkurs an, Standorte in Bülach und Eglisau geschlossen

Elektromobilität stellt Herausforderungen für die gesamte Autobranche dar

Patrik Berger Redaktor Wirtschaft

Das Schicksal der traditionsreichen Victory Garage mit Niederlassungen in Bülach ZH und Eglisau ZH steht symbolisch für die Herausforderungen einer ganzen Branche. Betriebe in der ganzen Schweiz müssen sich anpassen an die Elektromobilität. Es braucht neue Geräte und Mitarbeiter mit ganz speziellem Know-how – das geht ins Geld. Elektrofahrzeuge bringen den Garagen nur noch ein Drittel der Werkstattarbeit im Vergleich zu Verbrennern.

Wenn parallel dazu noch das traditionelle Autogeschäft wegbricht, dann kann es auch für solide, in der Region verankerte Betriebe kritisch werden. Wie im Zürcher Unterland: Per Ende 2024 hat die Victory Garage ihren Standort in Bülach aufgegeben. Kundinnen und Kunden sollten sich fortan im Betrieb in Eglisau ZH beraten und ihre Autos reparieren lassen. Zehn Minuten vom Hauptbetrieb entfernt.

Räumlichkeiten sind versiegelt

Doch nun ist auch damit Schluss, wie der «Zürcher Unterländer» berichtet. Statt dem Betrieb, der sich auf Fahrzeuge der Marken Opel und Toyota spezialisiert hat, neuen Schwung zu verleihen, zeigten sich nämlich zusätzliche Probleme. Der neue Standort in Eglisau kam nicht auf Touren. Die Kundenfrequenz nahm weiter ab. Die finanzielle Lage spitzte sich zu.

Nun ist Schluss, der Betrieb musste Konkurs anmelden. Showroom und Tankstelle in Eglisau sind geschlossen. Die Räumlichkeiten sind vom Konkursamt Bülach versiegelt worden. Ein gutes Dutzend Angestellte samt den Lehrlingen verliert den Job.