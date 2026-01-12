Die von Trump geforderte Zins-Obergrenze von zehn Prozent für Kreditkarten setzt der Branche zu. Aktien von Visa, Mastercard und American Express sackten am Montag deutlich ab.

Darum gehts Trump fordert Zinsdeckel von 10 Prozent für Kreditkarten

Aktien von Amex, Visa und Mastercard unter Druck

Auch europäische Banken betroffen Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Und wieder einmal rüttelt US-Präsident Donald Trump (79) die Börsenmärkte durch: Jetzt bringt die Forderung Trumps nach einem Deckel für Kreditkartenzinsen die Branche ordentlich ins Straucheln. Aktien von US-Branchengrössen wie American Express (Amex), Visa, Mastercard, aber auch die der britischen Bank Barclays geraten am heutigen Montag massiv unter Druck.

Trump will eine Obergrenze von zehn Prozent für Kreditkartenzinsen – und setzte den Unternehmen dafür eine Frist bis zum 20. Januar. Kreditkartenunternehmen verstiessen gegen das Gesetz, wenn sie seiner Aufforderung einer einjährigen Obergrenze für Kreditkartenzinsen nicht nachkämen, betonte der US-Präsident.

In den USA sackte Amex vor dem Börsenstart als Folge um 4,4 Prozent auf 359,00 US-Dollar ab. Visa büsste 1,6 Prozent auf 344,24 US-Dollar ein, und der Mastercard-Kurs sank um 1,8 Prozent auf 565,37 Dollar.

Auch Aktien von europäischen Banken im Sinkflug

In Europa traf es Barclays besonders kräftig. Das Papier büsste 3,1 Prozent auf 469,75 Pence ein. Die spanische Banco Santander und die französische Societe Generale verloren jeweils 1,7 Prozent. Hierzulande gaben die Papiere der Deutschen Bank dagegen um moderate 0,5 Prozent auf 32,89 Euro nach.

Trumps Forderung nach einer Grenze von zehn Prozent für diese Zinsen entspreche in etwa der Hälfte des heutigen Durchschnittszinssatzes, schrieb der Analyst Matt Britzman von der britischen Investmentgesellschaft Hargreaves Lansdown.

Damit würden folglich die grundlegenden wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Branche auf den Kopf gestellt und die Kreditgeber gezwungen, ihr Risikomanagement und ihre Kreditvergabepolitik zu überdenken.

Der Hargreaves-Lansdown-Analyst geht davon aus, dass die meisten Banken darauf mit einer Senkung der Kreditlimits, der Schliessung risikoreicherer Konten und einer Reduzierung der Prämienprogramme reagieren dürften, «da sie bei diesem Preisniveau Verluste einfach nicht decken könnten». Karten-orientierte Unternehmen in den USA wären am stärksten betroffen, aber auch grosse Universalbanken mit Kartensparten würden den Druck zu spüren bekommen.