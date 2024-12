Bestellst du deine Weihnachtsgeschenke auch online? Dann aufgepasst: Blick verrät dir, was du machen kannst, dass dein Paket auch ja bei dir ankommt – und was bei einem Diebstahl zu tun ist.

So kommen deine Weihnachtsgeschenke sicher zu Hause an

1/7 Weihnachtszeit ist Gschenkli-Zeit! Foto: Keystone

Milena Kälin Redaktorin Wirtschaft

In der Adventszeit liefert die Post so viele Pakete aus wie sonst nie. Ein gefundenes Fressen für Paketdiebe – und davon gibt es immer mehr. Paket geklaut – was nun?

Meistens kann man nicht viel machen, ausser eine Anzeige bei der Polizei und eine Meldung bei der Hausratsversicherung. Denn sobald das Paket dem Lieferanten übergeben wurde, haftet der Onlineshop nicht mehr. Der Lieferant kann nur belangt werden, wenn er das Paket nicht korrekt zugestellt hat. Das heisst: Er hat das Paket an einem nicht sicheren Ort oder ohne Erlaubnis des Empfängers beim Hauseingang deponiert. Bei der Post und anderen Lieferanten wie DHL oder DPD kann man die Zustellung des Pakets deshalb steuern.

Das kannst du tun, damit dein Päckli auch ankommt: