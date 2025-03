1/5 Gstaad ist eine der grösseren neuen Destinationen im Magic Pass. Foto: Getty Images/Cultura RF

Auf einen Blick Magic Pass erweitert Angebot um 17 neue Destinationen für kommende Saison

Präsenz in Deutschschweiz gestärkt, neue Skigebiete in Zentralschweiz und Oberwallis

Der Winter neigt sich langsam dem Ende zu und der Westschweizer Bergbahnen-Tarifverbund Magic Pass investiert bereits jetzt mächtig ins neue Jahr. Für die kommende Saison wird das Angebot nämlich um 17 neue Destinationen erweitert, wie Magic Pass am Sonntag mitteilte.

Der Winter neigt sich langsam dem Ende zu und der Westschweizer Bergbahnen-Tarifverbund Magic Pass investiert bereits jetzt mächtig ins neue Jahr. Für die kommende Saison wird das Angebot nämlich um 17 neue Destinationen erweitert, wie Magic Pass am Sonntag mitteilte.

Die Genossenschaft baut ihre Präsenz unter anderem in der Deutschschweiz stark aus. Dazu gehören Destinationen im Berner Oberland wie Gstaad und Meiringen-Hasliberg, das zuletzt noch dem Top-4-Skipass angehörte. Im Mittelland und der Zentralschweiz kommen neu die Skigebiete von Balmberg SO, Grenchenberg BE, Linden BE, Melchsee-Frutt OW, Mörlialp OW und Sörenberg LU hinzu, im Oberwallis zudem die Belalp. In der Übersicht findest du alle neuen Destinationen in gelb:

Foto: Magic Pass

Rekordzahlen in vergangener Saison

Insgesamt umfasst der Magic Pass für die Saison 2025/26 damit 99 Destinationen. Neun davon befinden sich in Frankreich, zwei in Italien. 48 davon haben auch im Sommer geöffnet, wie Magic Pass erklärt.

Im gleichen Zug vermeldete das Bergbahnen-Abo seine Zahlen für die vergangene Saison 24/25. Der Umsatz stieg um neun Prozent auf 74,8 Millionen Franken. Die Zahl der Abonnenten stieg ebenfalls um über neun Prozent auf 197'152 – ein Rekord.

Die Winterbesuchszahlen kletterten in der bald endenden Saison indes um 10 Prozent, wie es weiter heisst. Die Sommerbesuchszahlen derweil um 2,5 Prozent. Den Grossteil der Pässe kaufte die Kundschaft 2024/25 mit einem Anteil von mehr als 80 Prozent in den Kantonen Waadt, Wallis, Freiburg und Bern. Doch auch in anderen Regionen wird der Magic Pass beliebter – so beispielsweise in Zürich (plus 24 Prozent) und Luzern (plus 29 Prozent).

Neuer Saison etwas teurer

Der Pass für die neue Saison 2025/26 ist ab morgen, 11. März, erhältlich. Mit dem breiteren Angebot steigt auch der Preis des Bergbahnen-Abos erstmals seit der Einführung 2017. Neu kostet er 419 Franken für Erwachsene und 282 Franken für Kinder (Startpreis). Im Vergleich mit anderen Verbundspässen ist der Magic Pass aber immer noch um einiges billiger. Der kürzlich lancierte AlpsPass mit den Skigebieten Adelboden-Lenk, Aletsch Arena, Engelberg Titlis und die Jungfrau Ski Region kostet für Erwachsene 949 Franken.