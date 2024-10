Kurz zusammengefasst Betreiber plant Erhöhung der Zimmerpreise um 24.60 Franken pro Tag

VAOF hat Schulden von über 30 Millionen Franken

Das Leben in den Alterszentren Bruggbach in Frick AG und Klostermatte in Laufenburg AG wird voraussichtlich deutlich teurer. Der Verein für Altersbetreuung im oberen Fricktal (VAOF), der die beiden Altersheime betreibt, will ab 2025 die Preise deutlich erhöhen, wie die «Aargauer Zeitung» berichtet.

Konkret beantragt der Vereinsvorstand, dass die Pensions- und Betreuungstaxen im nächsten Jahr um 24.60 Franken pro Tag und Zimmer steigen sollen. Die Vereinsversammlung befindet am 24. Oktober über diesen Antrag. Stimmen drei Viertel der 21 Mitgliedergemeinden zu, klettern die Zimmerpreise um fast 9000 Franken im Jahr.

Der Verein hat 30 Millionen Schulden

Der Grund für die Preissteigerung: Den Verein belastet ein Schuldenberg von über 30 Millionen Franken. Dieser zwingt den VAOF zum Handeln. VAOF-Präsident Werner Müller gibt gegenüber der Zeitung offen zu, dass der Plan zum Schuldenabbau mit einem «Magengrummeln einhergeht». Er habe Verständnis dafür, wenn es Widerstand gebe.

Nur: Die Ansprüche an die Betreuung nehmen stetig zu. Der VAOF ist laut Müller bestrebt, in seinen zwei Altersheimen weiterhin hohe Qualitätsstandards zu bieten und den Bewohnern ein angenehmes und würdevolles Zuhause zu ermöglichen. «Um dies in Zukunft sicherzustellen, müssen wir aber die finanziellen Rahmenbedingungen anpassen», sagte er gegenüber der «Aargauer Zeitung».

So stehen die Altersheime im regionalen Vergleich da

Der Kostendruck ist beim VAOF an mehreren Stellen spürbar. So entsprechen die Strukturen laut dem Vereinspräsidenten nicht mehr der Grösse der Organisation mit rund 360 Mitarbeitenden. Auch der Druck auf das Personal habe zugenommen. «Wir müssen als attraktiver Arbeitgeber auftreten und in den Bereichen Lohn, Benefits und anderen Personalaspekten Akzente setzen», so Müller. Schliesslich stehe man mit anderen Anbietern im Wettbewerb um die besten Angestellten.

In der Konkurrenz bei den Zimmerpreisen stehen die beiden VAOF-Alterszentren im regionalen Vergleich gut da – trotz der geplanten Erhöhung für 2025. Ein kleines Einzelzimmer im Alterszentrum Bruggbach soll künftig 186 Franken pro Tag kosten. Ein gewöhnliches Einerzimmer 195 Franken. Sowohl das Gesundheitszentrum Fricktal in Rheinfelden AG als auch das Wohn- und Pflegezentrum Stadelbach in Möhlin AG sind laut dem Bericht teurer. «Die VAOF-Tarife sind im regionalen Vergleich seit Jahren auf sehr niedrigem Niveau», betont Müller.