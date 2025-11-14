Swiss Re steigert Gewinn nach neun Monaten deutlich

Swiss Re hat seinen Gewinn in den ersten neun Monaten 2025 um 85 Prozent auf 4,03 Milliarden Dollar gesteigert. Trotz sinkendem Versicherungsumsatz sieht sich der Rückversicherer auf gutem Weg, sein Jahresziel von mindestens 4,4 Milliarden Dollar zu erreichen.

Der Rückversicherer Swiss Re hat im zweiten und dritten Quartal von geringen Naturkatastrophenschäden als im ersten Quartal profitiert. (Archivbild) Foto: Christian Merz

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Der Rückversicherer Swiss Re hat in den ersten neun Monaten des Jahres den Gewinn deutlich gesteigert. Der Konzern sieht sich damit auch «auf sehr gutem Weg», um sein Gewinnziel für das Gesamtjahr zu erreichen.

Der Konzerngewinn erhöhte sich von Januar bis September 2025 gegenüber dem Vorjahr um 85 Prozent auf 4,03 Milliarden Dollar, wie Swiss Re am Freitag mitteilte. Der Versicherungsumsatz der Gruppe ging dagegen um 5 Prozent auf 32,0 Milliarden Dollar zurück.

Nach erheblichen Grossschäden im ersten Quartal habe der Rückversicherer im zweiten und dritten Quartal von geringen Naturkatastrophenschäden profitiert, wie CEO Andreas Berger in der Mitteilung zitiert wird. Unter dem Zielwert blieb allerdings das Geschäft in der Leben-Rückversicherung (L&H Re) aufgrund eines geringeren versicherungstechnischen Ergebnisses.

Der Rückversicherer hat mit seinem Resultat die Prognosen der Analysten beim Konzerngewinn übertroffen. Diese hatten das Resultat für die ersten neun Monaten im Schnitt bei 3,88 Milliarden Dollar gesehen. Unter den Erwartungen blieb allerdings das Ergebnis in L&H Re.

Mit den Resultaten ist Swiss Re gut unterwegs zur Erreichung seiner Jahresziele. Für 2025 hat sich der Konzern einen Gewinn von «mindestens 4,4 Milliarden Dollar» zum Ziel gesetzt.