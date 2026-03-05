Der Chef der Versicherungsgruppe Zurich erhält für das Geschäftsjahr 2025 eine halbe Million mehr Lohn. Der Versicherer hat Ergebnisrekorde geschrieben und die Dividende für die Aktionäre erhöht.

Der Zurich-Boss Mario Greco (66) sahnt für das Geschäftsjahr 2025 ordentlich ab: Greco verdient nun 10,4 Millionen Franken – nach 9,9 Millionen im Vorjahr. Dies geht aus dem Geschäftsbericht des Versicherers vom Donnerstag hervor. Während das fixe Grundgehalt mit 2,3 Millionen in etwa stabil bleibt, legen die variabel zugeteilten Vergütungen zu.

Die gesamte Konzernleitung der Zurich-Gruppe streicht den Angaben zufolge ebenfalls etwas mehr Salär ein: Und zwar 57,7 Millionen Franken nach 55,4 Millionen im Jahr zuvor. Verwaltungsratspräsident Michel Liès (71) erhielt unverändert ein Gesamthonorar von 2,0 Millionen.

Höchster je erwirtschaftete Betriebsgewinn

Nach den Rekordergebnissen 2024 steigerte der Versicherungskonzern den Reingewinn 2025 erneut um 17 Prozent auf 6,8 Milliarden US-Dollar. Das Geschäftsjahr war geprägt von profitablem Wachstum, weiteren Preiserhöhungen und einem günstigen Schadensverlauf. Die Aktionäre dürfen sich freuen: Die Versicherungsgruppe erhöht die Dividende um 7 Prozent auf 30 Franken je Aktie.