Das Schokolademuseum Maison Cailler im freiburgischen Broc hat 2025 mit 482'428 Gästen so viele Besucher wie nie seit der Eröffnung vor 15 Jahren gezählt. Das Haus ist die meistbesuchte Touristenattraktion der Romandie, wie Nestlé Schweiz am Dienstag mitteilte.

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Die Besucherzahl stieg gegenüber 2024 um 0,3 Prozent. Der Gästerekord ist der dritte in Folge. Mehr als die Hälfte der Gäste stammte aus der Schweiz, vor allem aus den Kantonen Waadt und Freiburg. Gleichzeitig nahm auch die Zahl internationaler Besucher zu, insbesondere aus Frankreich, Spanien, den USA, Indien und Deutschland.

Zum Erfolg hätten Jubiläumsaktivitäten zum 15-jährigen Bestehen und zu 150 Jahren Milchschokolade beigetragen sowie eine neue Werbekampagne mit dem britischen Schauspieler Jason Isaacs, hiess es. Auch Kooperationen mit Tourismus- und Transportpartnern hätten zusätzliche Gäste angezogen.

Für 2026 plant das Schokoladenmuseum neue Attraktionen wie eine XXL-Schokoladenskulptur, einen umgebauten Café-Bereich und eine Freiluftausstellung zum Einsatz lokaler Milch.

Cailler ist die älteste noch bestehende Schokoladenmarke der Schweiz. Sie wurde 1819 von François-Louis Cailler gegründet. Seit 1929 gehört sie zum Nestlé-Konzern. Am Standort Broc betreibt das Unternehmen neben dem Besucherzentrum auch eine Fabrik.