Stadler Rail erhält einen Grossauftrag aus Deutschland: 36 Triebzüge des Typs Flirt Xl sollen für die S-Bahn Rhein-Ruhr gebaut werden.

Der Zugbauer Stadler Rail um Patron Peter Spuhler zieht einen neuen Auftrag an Land. Foto: PD

Darum gehts Stadler Rail liefert 36 Flirt Xl-Triebzüge für S-Bahn Rhein-Ruhr

Züge speziell für S-Bahn-Netz Rhein-Ruhr konzipiert, im grün-weissen Design

Einsatz ab Dezember 2029 auf Linien S5 und S8, ab 2030 auf RE41 Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Stadler Rail Patron Peter Spuhler (66) darf sich über einen neuen Auftrag freuen. So liefert der Ostschweizer Zugbauer 36 Flirt Xl-Triebzüge für die S-Bahn Rhein-Ruhr, die das gesamte deutsche Ruhrgebiet vernetzt.

Die Fahrzeuge sollen ab Dezember 2029 auf den Linien S5 und S8 und ab Dezember 2030 auf der Regionalexpress-Linie RE41 eingesetzt werden, wie Stadler am Mittwoch mitteilte. Den Betrieb übernehme die Vias Rail GmbH, die sich in einer Ausschreibung des Verkehrsverbunds Rhein-Ruhr (VRR) durchgesetzt habe.

Finanziert würden die Fahrzeuge nach dem VRR-Modell, bei dem der Verbund Eigentümer der Züge wird, heisst es weiter. Die dreiteiligen Züge sind den Angaben zufolge speziell für die Anforderungen des S-Bahn-Netzes Rhein-Ruhr konzipiert und werden im grün-weissen Design ausgeliefert. Finanzielle Angaben zur Bestellung machte Stadler nicht.