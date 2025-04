Die Schweizer Grossbank macht in den ersten Monaten leicht weniger Gewinn. Foto: Pius Koller

Darum gehts UBS verdient im ersten Quartal weniger als letztes Jahr

Integration der Credit Suisse macht weitere Fortschritte

Die UBS hat im ersten Quartal etwas weniger verdient als im Vorjahr, der Rückgang fällt aber geringer aus als am Markt erwartet worden war. Bei der Integration der vor zwei Jahren übernommenen Credit Suisse macht die Grossbank weitere Fortschritte.

Die UBS verdiente in den ersten drei Monaten des Jahres vor Steuern 2,13 Milliarden US-Dollar, wie sie am Mittwoch mitteilte. Das waren 10 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum. Bereinigt waren es 2,59 Milliarden (-1,2 Prozent). Unter dem Strich blieben als Reingewinn 1,69 Milliarden (-3,6 Prozent).

Weitere Kosteneinsparungen

Die Erträge der Bank gingen um 1,4 Prozent auf 12,56 Milliarden zurück, während der Aufwand mit 10,32 Milliarden mehr oder weniger stabil war. Das für eine Bank wichtige Kosten-Ertrags-Verhältnis stieg damit auf 82,2 Prozent von 80,5 Prozent im ersten Quartal 2024.

In den ersten drei Monaten 2025 seien weitere Kosteneinsparungen von rund 0,9 Milliarden erreicht worden und damit seit Beginn der Restrukturierung insgesamt 8,4 Milliarden. Bis 2026 will die UBS die jährlichen Kosten um insgesamt rund 13 Milliarden Dollar im Vergleich zu 2022 senken.

Im Kerngeschäft - in der globalen Vermögensverwaltung - konnte die Grossbank weitere Kundengelder akquirieren. Der Nettoneugeldzufluss belief sich in dem Bereich auf 32 Milliarden Dollar. Damit verwaltete die UBS per Ende März über alle Bereiche Vermögen in Höhe von 6153 Milliarden nach 6087 Milliarden Ende 2024.

Schweizer Geschäft schwächelt

Während «Global Wealth Management» und insbesondere die Investment Bank im ersten Quartal gemessen am Vorsteuergewinn besser abschnitten als im Jahr zuvor, schwächelte das Schweiz-Geschäft («Personal & Corporate Banking») nicht zuletzt als Folge der geringeren Zinserträge.

UBS-Chef Sergio Ermotti zeigt sich zuversichtlich: «Während wir mit der Umsetzung der nächsten entscheidenden Phase der Integration beginnen, bin ich weiterhin zufrieden mit den erheblichen Fortschritten, die wir bislang erzielt haben», liess er sich in der Mitteilung zitieren. Er verwies aber auch auf die erhöhten Markt- und Wachstumsunsicherheiten.

Mit Blick in die Zukunft gibt sich die UBS daher auch sehr zurückhaltend: In den ersten Aprilwochen hätten «schnelle und erhebliche weltweite Zolländerungen, das steigende Risiko einer Eskalation sowie die deutlich höhere gesamtwirtschaftliche Unsicherheit» zu erheblicher Volatilität an den Märkten geführt. Mit einem zunehmend breiten Spektrum möglicher Szenarien sei der wirtschaftliche Ausblick äusserst ungewiss, hiess es.

Die Aussicht auf höhere Zölle stelle ein erhebliches Wachstums- und Inflationsrisiko dar, und die Märkte dürften weiterhin «äusserst empfindlich» auf neue Entwicklungen reagieren, was zu weiteren Phasen erhöhter Volatilität führen dürfte.