26 Milliarden Franken im Plus
SNB kann dank grossem Gewinn wieder Geld an die Kantone ausschütten

Die Schweizerische Nationalbank (SNB) hat 2025 erfolgreich gewirtschaftet. Voraussichtlich beträgt der Gewinn rund 26 Milliarden Franken. An Bund und Kantone wird die SNB etwa 4 Milliarden Franken ausschütten. Eine Milliarde mehr als im Vorjahr.
Publiziert: 07:19 Uhr
|
Aktualisiert: vor 55 Minuten
Nationalbank-Präsident Martin Schlegel.
Patrik BergerRedaktor Wirtschaft

Die Schweizerische Nationalbank (SNB) hat 2025 erneut einen hohen Gewinn eingefahren. Entsprechend werden Bund und Kantone davon profitieren.

Konkret weist die SNB nach provisorischen Berechnungen für 2025 einen Gewinn von rund 26 Milliarden Franken aus. Im Jahr 2024 hatte die Notenbank gar einen rekordhohen Überschuss von 80,7 Milliarden ausgewiesen.

Dazu steuerte laut einer Mitteilung vom Freitag der hohe Goldpreis einen ansehnlichen Beitrag bei: Auf dem Goldbestand verbuchte die SNB einen Bewertungsgewinn von 36,3 Milliarden Franken.

Auf ihren Fremdwährungspositionen weist die Notenbank einen Verlust von rund 9 Milliarden Franken aus. Auf Frankenpositionen resultierte ein Minus von 0,9 Milliarden.

Die Zuweisung an die Rückstellungen für Währungsreserven wird laut SNB 12,7 Milliarden Franken betragen. Nach Berücksichtigung der Ausschüttungsreserve von 12,9 Milliarden resultiert ein Bilanzgewinn von rund 26 Milliarden.

Dies ermögliche eine Dividendenzahlung von 15 Franken pro Aktie, was dem im Gesetz festgesetzten maximalen Betrag entspricht, sowie eine Gewinnausschüttung an Bund und Kantone von insgesamt 4 Milliarden Franken, heisst es. Im Vorjahr waren es noch 3 Milliarden.

Der ausführliche Bericht zum Jahresabschluss mit den definitiven Zahlen wird am 2. März veröffentlicht.

