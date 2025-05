Der Microsoft-Mitgründer Bill Gates will bis 2045 einen Grossteil seines Vermögens spenden. Bis dahin sollen 200 Milliarden Dollar «an die Ärmsten der Welt» gehen. Seine drei Kinder erben derweil nur einen Bruchteil.

Bill Gates will bis 2045 fast gesamtes Vermögen spenden

1/5 Auf seiner eigenen Website Gates Notes macht Multimilliardär Bill Gates eine grosse Ankündigung. Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts Bill Gates plant, sein Vermögen in den nächsten 20 Jahren wegzugeben

Seine Stiftung fokussiert primär auf globale Gesundheit, Bildung und Armutsbekämpfung

Ihr neues Ziel: bis 2045 über 200 Milliarden Dollar an «die Ärmsten der Welt» spenden

Nathalie Benn Redaktorin Wirtschaft

Einer der reichsten Männer der Welt hat ein ambitioniertes Ziel: In den nächsten 20 Jahren will Microsoft-Mitbegründer Bill Gates (69) «praktisch sein gesamtes Vermögen weggeben», wie er in einem Beitrag auf seiner Website Gates Notes erklärt.

Die Gates-Stiftung – von Bill und seiner Ex-Frau Melinda Gates (60) gegründet – hat laut dem Statement in ihren ersten 25 Jahren bereits über 100 Milliarden Dollar gespendet. Nun plane sie, diesen Betrag in den kommenden zwei Jahrzehnten zu verdoppeln. Das heisst: Die «Ärmsten der Welt» würden über die Stiftung bis 2045 rund 200 Milliarden Dollar erhalten, rechnet der Microsoft-Gründer vor.

Kinder von Gates werden fast nichts erben

Gates' Ankündigung kommt, nachdem der Unternehmer in der Vergangenheit öffentlich erklärt hatte, dass seine drei Kinder jeweils weniger als ein Prozent seines Vermögens erben werden. Bei einem geschätzten Gesamtvermögen von 168 Milliarden Dollar entspricht das pro Kind aber immer noch gut einer Milliarde Dollar.

Die gemeinnützige Organisation von Gates setzt sich besonders in den Bereichen globale Gesundheit, Bildung und Armutsbekämpfung ein. Mit der neuen Ankündigung sollen die Aktivitäten der Stiftung in den kommenden Jahren deutlich ausgeweitet werden. Im Jahr 2045 soll ihre Arbeit dann abgeschlossen sein. Seine neuen Pläne stehen im Einklang mit Gates' Versprechen, den Grossteil seines Vermögens zu Lebzeiten zu spenden – 2045 ist er dann 89 Jahre alt.