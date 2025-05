175 Jahre Schweizer Franken – Blick stellt nostalgische Geldscheine der Schweiz vor Erinnerst du dich noch an diese alten Banknoten?

Der Schweizer Franken kam am 7. Mai 1850 in Umlauf – vor 175 Jahren. Seither hat es neun Banknotenserien der Schweizerischen Nationalbank gegeben. Und die zehnte ist in Arbeit. Blick stellt Geldscheine von früher und bisherige Serien vor.

Publiziert: 14:56 Uhr | Aktualisiert: vor 53 Minuten