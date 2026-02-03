Orell Füssli kauft traditionsreiches Papeterie-Unternehmen

Der Zürcher Buchhändler übernimmt sämtliche Standorte und Angestellten der Papeterie Köhler. Damit geht das Familienunternehmen nach über 120 Jahren in fremde Hände über. Über den Kaufpreis haben die beiden Parteien Stillschweigen vereinbart.

Michael Hotz Redaktor Wirtschaft

Ein Traditionsunternehmen aus dem Zürcher Oberland geht in neue Hände über: Orell Füssli Thalia übernimmt alle Aktien der in Rüti ZH beheimateten Papeterie Köhler, wie der Zürcher Buchhändler verkündet. Damit endet eine gut 120 Jahre dauernde Familiengeschichte.

1904 gegründet, baute sich die Papeterie Köhler ein kleines Filialnetz auf, das sich über das Oberland, die Zürichseeregion, die Linthebene und die Flughafenregion erstreckt. Im letzten Jahr kam mit der Übernahme der Papeterie Kälin in Einsiedeln SZ der 13. Standort hinzu.

Orell Füssli übernimmt alle Standorte und Angestellte

Der bisherige Besitzer Thomas Köhler (64) erreicht im nächsten Jahr das Pensionsalter. Darum wollte er nun die Zukunft des Familienbetriebs regeln – «im Interesse unserer Mitarbeitenden, unserer Kundinnen und Kunden und unserer Region», wird er in einer Mitteilung zitiert. Mit Orell Füssli habe er einen verlässlichen, lokal verankerten Fachhändler gefunden. Was Köhler besonders freuen dürfte: Der Buchhändler übernimmt alle Standorte und die rund 70 Angestellten. Diese würden zu den bestehenden Bedingungen weiterbeschäftigt. «Es sind weder Schliessungen noch personelle Veränderungen vorgesehen», heisst es im Schreiben.

Der Kauf erfolgt rückwirkend per 1. Juli 2025. Den Verkaufspreis geben die beiden Parteien nicht bekannt. Thomas Köhler bleibt seinem Unternehmen als Verwaltungsrat erhalten. Für Orell Füssli bedeutet die Übernahme eine Expansion im Papeteriegeschäft. Die führende Schweizer Buchhandelsmarke betreibt in ihren Filialen seit Jahren einen eigenen Papeteriebereich.