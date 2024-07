Ochsner Sport übernimmt SportX von Migros

Teile uns deine Meinung zur Vorlesefunktion mit. Zur kurzen Umfrage.

Nicola Imfeld Teamlead Wirtschaft-Desk

Migros trennt sich von einer weiteren Tochtergesellschaft: SportX wird an Ochsner Sport verkauft, wie blue News aus zuverlässigen Quellen erfahren hat. Die Mitarbeiter beider Unternehmen werden am frühen Dienstagmorgen über die Transaktion informiert.

Laut einem internen Schreiben übernimmt Ochsner Sport 24 der 49 SportX-Filialen. Die Zukunft von 22 weiteren Standorten ist noch offen, während drei Filialen an Dosenbach gehen. Nähere Details zur Integration stehen jedoch noch aus.

Gerüchte kursierten schon lange

Ein hochrangiger Migros-Mitarbeiter bestätigte gegenüber blue News, dass im Zuge des Verkaufs rund 120 Stellen abgebaut werden sollen. Welche Mitarbeiter betroffen sind, ist noch unklar.

Gerüchte über einen möglichen Verkauf von SportX kursierten in der Belegschaft bereits seit Wochen. Migros und Ochsner haben bisher nicht auf Anfragen reagiert. Eine offizielle Stellungnahme wird noch am Dienstagmorgen erwartet. Der Verkauf von SportX folgt auf die kürzliche Veräusserung von Melectronics – der Migros-Umbau ist in vollem Gange.

+++ Update folgt +++