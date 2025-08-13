So könnten die neuen Schweizer Banknoten aussehen

Die Schweizerische Nationalbank (SNB) kommt mit der neuen Banknotenserie voran. Es liegen zwölf Entwürfe vor, zu denen nun die Meinung der Bevölkerung eingeholt wird. Blick präsentiert die Designs.

Die sechs besten von zwölf Entwürfen gelangen in eine zweite Wettbewerbsstufe. Foto: THOMAS OSWALD

Nicola Imfeld Teamlead Wirtschaft-Desk

Die Schweiz erhält neue Banknoten. Bis 31. Juli konnten zwölf Designer ihre Entwürfe zum Thema «Die Schweiz und ihre Höhenlagen» einreichen. Am Mittwochmorgen wurden die 12 Entwürfe von der Schweizerischen Nationalbank SNB publiziert. Ein Meinungsforschungsinstitut führe ab heute bis am 7. September eine Umfrage durch. Parallel dazu werde ein aus externen Fachpersonen zusammengesetzter Beirat die Vorschläge beurteilen.

Die sechs besten Entwürfe gelangen dann laut der SNB in die zweite Wettbewerbsstufe. Anfang 2026 soll der Gewinner feststehen. Die neuen Banknoten sollen frühestens Anfang der 2030er-Jahre in Umlauf kommen.

Die Nationalbank hatte den Wettbewerb zur neuen Banknotenserie im letzten Oktober lanciert. Das Thema lautet «Die Schweiz und ihre Höhenlagen». Dieses sei auf vielfältige und künstlerische Weise umgesetzt worden, so das Communiqué.