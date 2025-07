Bitcoin und Kryptowährungen sind nicht mehr wegzudenken: Wachsende regulatorische Klarheit und höhere Kurse zeugen von der zunehmenden Akzeptanz und der Reife des Marktes. Foto: AFP

Darum gehts Bitcoin erreicht neues Allzeithoch von 117'000 Dollar, Altcoins steigen ebenfalls

Institutionelle Nachfrage und regulatorische Klarheit treiben die Krypto-Rallye voran

Ethereum legt über 15% zu, XRP überschreitet 2.50 Dollar-Marke

Daniel Kestenholz Redaktor Nachtdienst

Anleger reiben sich die Hände, Zweifler raufen sich das Haar: Bitcoin hat 2025 ein spektakuläres Comeback gefeiert und jetzt zum dritten Mal in diesem Jahr ein neues Allzeithoch hingelegt.

Die älteste und führende Kryptowährung notierte am späten Donnerstag knapp 116'868 Dollar bei der weltgrössten Kryptobörse Binance. Dieser neue Rekordwert spricht Analysten zufolge für die zunehmende Akzeptanz von Kryptowährungen generell und die Reife des Marktes.

Auch sogenannte Altcoins streben kräftig höher. Die zweitgrösste Kryptowährung Ethereum legte mehr als 15 Prozent auf knapp 3000 Dollar zu. XRP hat die Marke von 2.50 Dollar überschritten und liegt ebenfalls im zweistelligen Prozentplus. Im Unterschied zu Bitcoin haben die meisten Altcoins ihre jeweiligen Allzeithochs aber noch nicht erreicht.

Nachfrage steigt, Angebot ist begrenzt

Die Rallye wird laut Marktdaten vor allem von starker institutioneller Nachfrage getrieben: Massive Kapitalzuflüsse in Bitcoin-ETFs und eine verstärkte Bitcoin-Akkumulation in den Bilanzen börsennotierter Unternehmen reduzieren das verfügbare Angebot am Markt deutlich. Das Angebot an jeweiligen digitalen Währungen ist begrenzt und nicht inflationär wie Fiatgeld, das unbegrenzt gedruckt werden kann.

Gleichzeitig sorgt regulatorische Klarheit in den USA für mehr Vertrauen bei Investoren und institutionellen Playern, insbesondere durch neue Gesetze wie das Clarity-Gesetz und das Genius-Stablecoin-Gesetz. US-Präsident Donald Trump (79) will die USA als globale Führungsmacht im Kryptobereich.

Inflationsschutz

Charttechnisch hat Bitcoin mit dem Überschreiten der Marke von 112'500 US-Dollar eine sogenannte inverse Schulter-Kopf-Schulter-Formation durchbrochen – das ist ein klassisches bullisches Signal in technischer Analyse, was auf eine mögliche parabolische Rallye hindeutet. Ohne nennenswerte Widerstände oberhalb dieses Niveaus ist der Weg für weitere Kursgewinne frei.

Geopolitische Unsicherheiten und eine anhaltende Suche nach sicheren Werten verstärken den Trend zusätzlich. Bitcoin scheint sich damit immer mehr als digitales Gold und Inflationsschutz in einem volatileren globalen Umfeld zu etablieren.