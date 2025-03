Der Frühling kehrt pünktlich in die Schweiz ein. Von Dienstag bis Donnerstag gibt es viel Sonnenschein und freundliche Temperaturen. In den Bergen strahlt die Sonne – mitsamt Neuschnee gibt es daher perfektes Wintersportwetter.

1/5 Das Wetter am Montag: Bei mässiger Bise lässt sich am Nachmittag die Sonne blicken. Foto: Meteo News

Darum gehts Frühling kehrt zurück, Temperaturen steigen, viel Sonne ab Dienstag

Kalendarischer Frühlingsbeginn am Donnerstag mit Sonnenschein und milden Temperaturen

Temperaturen erreichen 16 bis 18 Grad, Föhn bringt bis zu 20 Grad am Freitag

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Nach dem verregneten und kühlen Wochenende kehrt endlich wieder der Frühling zurück in die Schweiz. Am Montag zeigt er sich zuerst noch etwas zaghaft, am Nachmittag lässt sich bei einstelligen Temperaturen jedoch bereits vermehrt die Sonne blicken, so Meteo News.

Im Süden kommt der Frühling schon richtig in Fahrt, dort sind Temperaturen um die 17 Grad zu erwarten. Auch in den Bergen dürfen wir uns ab 2000 Meter auf Sonne pur freuen. Mit dem Neuschnee in den Wintersportregionen heisst es daher ab auf die Piste.

Viel Sonne zum Frühlingsbeginn

«Ab Dienstag bis Donnerstag erwartet uns praktisch nichts anderes als Sonnenschein. Die Temperaturen gehen Tag für Tag deutlich hinauf», sagt Roger Perret von Meteo News.

«Passend zum kalendarischen Frühlingsbeginn am Donnerstag strahlt die Sonne überall», sagt der Meteorologe. Temperaturen zwischen 16 und 18 Grad lassen uns den Start in den Frühling so richtig geniessen.

Aber: «Die Nächte sind noch kalt, auch morgens gibt es etwas Frost – besonders am Dienstag und Mittwoch. Das könnte im Wallis und am Genfersee für die Aprikosen- und Pfirsichblüte ein Risiko darstellen, ansonsten trifft uns der Frost nicht so stark», so Perret.

Gegen Ende der Woche ziehen Wolken auf

Am Freitag ist ein Schub Saharastaub möglich, der auch die Wolkenbildung verstärkt anregen könnte, so der Meteorologe. Die Temperaturen bleiben aber mild. Besonders erfreulich: «Am Freitag bläst der Föhn deutlich in den Alpentälern. Temperaturen um die 20 Grad sind möglich», sagt Roger Perret.

Auch der Samstag hat freundliche Temperaturen auf Lager – allerdings wirds bewölkt. Leider ein Vorbote für Regen, der uns ab Sonntag das schöne Wetter wieder etwas vermiest.