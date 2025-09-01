Starkregen und heftige Gewitter ziehen über die Schweiz

Im Kanton Bern herrscht derzeit trübes Wetter mit teils heftigem Gewitter, das weiter über die Schweiz zieht. Es gilt in Teilen des Landes die zweithöchste Wetterwarnung.

1/4 Das Gewitter zieht von Bern Richtung Zürich. Foto: Screenshot SRF Niederschlagsradar

«Starkregen in Bern», meldet ein Leser. Ein Video zeigt, wie heftig es im Hauptstadtkanton derzeit regnet. Auf dem Niederschlagsradar ist derzeit zu sehen, wie eine heftige Gewitterfront von Frankreich über die Westschweiz und weiter nach Bern zieht. Meteo News gibt derzeit für Teile von Bern die zweithöchste Wetterwarnung, «starke Wetterwarnung» genannt, aus.

«Jetzt ist es schon wieder vorbei», meldet der Leser. Die Gewitterfront zieht derzeit weiter Richtung Zentralschweiz und Zürich.

Mittlerweile hat das Gewitter auch Zug und Zürich erreicht, wie mehrere Leserreporter berichten. Aufnahmen zeigen die Wassermassen auf den Strassen und Donner ist zu hören.

Gibt es auch bei dir heftige Gewitter? Schicke uns deine besten Aufnahmen per WhatsApp auf +41 79 813 80 41 oder direkt in der Blick-App.