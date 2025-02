Am Mittwoch zeigt sich am Nachthimmel der zweite Vollmond des Jahres. Man nennt ihn auch Schneemond. Wo das Himmelsspektakel am besten gesehen werden kann.

Heute Nacht gibts ein seltenes Spektakel am Himmel

1/5 Am Mittwochabend erstrahlt der sogenannte Schneemond. Dieser wird vollständig von der Sonne beleuchtet und erscheint damit besonders hell. Foto: imago/Gottfried Czepluch

Auf einen Blick Schneemond erstrahlt am Mittwochabend hell am Nachthimmel

Vollmond erreicht Höhepunkt um 14.53 Uhr

Sandra Marschner Redaktorin News

Der Mittwochabend beschert uns ein ganz besonderes Spektakel am Nachthimmel. Der sogenannte Schneemond, der zweite Vollmond des Jahres, erstrahlt in hellem Schein. Den Höhepunkt erreicht dieser Vollmond schon am Nachmittag um 14.53 Uhr.

Zu diesem Zeitpunkt steht die Erde genau zwischen Mond und Sonne. Der Mond wird dadurch komplett von der Sonne beleuchtet. Dies sorgt für seine helle Erscheinung am Nachthimmel. In Zürich geht der Mond am Mittwoch um 17.39 Uhr auf. Je dunkler es wird, desto heller hebt sich der Schneemond vom Firmament ab.

Der Mond diente früher als Orientierungshilfe

Den Namen Schneemond haben die Algonquin, eine Volksgruppe kanadischer Ureinwohner, dem Vollmond im Februar verliehen – aufgrund der in Kanada in diesem Monat vorherrschenden starken Schneefälle, wie der MDR berichtet. Sturm- und Hungermond sind weitere Beinamen des Februar-Vollmondes – sie spiegeln die Erfahrungen der Menschen in dieser Winterphase wider.

Wie Björn Voss, Direktor des Planetarium Hamburg, in einer Mitteilung des Planetariums erklärt, habe der Mond in früheren Zeiten als zeitliche Orientierungsgrösse für die Menschen gedient – in einer Zeit noch ohne Kalender und Uhren. Anhand der Mondphasen strukturierten die Menschen das Jahr und die Monate.

Wie ist der Schneemond zu sehen?

Der Blick auf die Vorhersage zeigt: Am Mittwochabend wird der Himmel in der Schweiz wechselnd bewölkt sein. Wie der Meteorologe Peter Wick gegenüber «20 Minuten» erklärt, luge der Mond besonders in der ersten Phase des Abends jedoch immer wieder zwischen den Wolken hervor. Beste Chancen gebe es dank weniger Wolken im Bündnerland.

Den Blick gilt es dabei nach Osten zu wenden, wo der Mond aufgeht. Der Schneemond bleibt in der gesamten Nacht vom 12. auf den 13. Februar sichtbar. Dass er während der Abendphase zwar nicht mehr hundertprozentig von der Sonne beleuchtet wird, wird mit blossem Auge nicht wahrgenommen. Der Schneemond erscheint damit auch in der Nacht rund und voll.

Welche Spektakel am Nachthimmel erwarten uns noch?

Das nächste Spektakel am Nachthimmel kann bereits im Kalender vermerkt werden. Am frühen Morgen des 14. März 2025 wird eine partielle Mondfinsternis bei Vollmond zu bestaunen sein.

Auch der diesjährige Valentinstag bringt ein strahlendes Himmelsgeschenk mit sich. Björn Voss erklärt: «Passend zum Valentinstag erreicht die Venus am 14. Februar ihren grössten Glanz als Abendstern. Für verliebte Pärchen lohnt sich der Blick zum Sternenhimmel in diesem Jahr also besonders.»