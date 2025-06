Am Dienstagnachmittag und -abend wird es in einem Teil der Schweiz richtig ungemütlich. Der Bund warnt vor erheblicher Unwetter-Gefahr.

Bund warnt vor Unwettern in mehreren Regionen

Foto: Screenshot MeteoSchweiz

Darum gehts MeteoSchweiz warnt vor Unwetter in mehreren Schweizer Regionen

Hohe Blitzaktivität, Starkregen, Rutschungen und Überflutungen erwartet

Marian Nadler Redaktor News

Jetzt wird es ungemütlich! Das Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie (MeteoSchweiz) hat eine Vorwarnung für mehrere Regionen in der Schweiz herausgegeben. Ab Dienstag, 14 Uhr, gilt die Unwetter-Warnstufe 3 (Erhebliche Gefahr).

Es trifft Gebiete in den Kantonen Bern, Glarus, Luzern, Obwalden, Schwyz, St. Gallen und Zürich. Diese Regionen sind betroffen:

Rheintal

Unter- und Obertoggenburg

Werdenberg SG

Linthebene

der Kanton Glarus

Knonau ZH

Emmen LU

Entlebuch LU

Goldau SZ

Muothatal

Sarnen OW

Langnau BE

Schangnau-Sigriswil BE

Frutigen BE

Worauf musst du dich gefasst machen?

Hohe Blitzaktivität

Starkregen

Rutschungen in steilen Hängen

Auftreten von Flutwellen in Bächen und Überflutungen

Die Warnung gilt vorerst bis Dienstag, 21 Uhr. MeteoSchweiz erwartet die Gewitter im Laufe des Tages vor allem in der Nordwestschweiz und in den Voralpen, wie die Wetterexperten auf ihrer Webseite schreiben.

Am Mittwoch könnte es sogar noch übler werden. Dann könnten sich sogenannte Superzellen bilden, wie der «Tages-Anzeiger» berichtet. Superzellen bereiten Meteorologen Sorgen, weil sie Fallböen mit Orkanstärke, auch «Downbursts» genannt, grossen Hagel und in seltenen Fällen sogar Tornados hervorbringen können. Wie MeteoSchweiz-Experte Christophe Holstein dem «Tages-Anzeiger» sagt, dürfte im Falle einer Superzelle vor allem das zentrale und westliche Mittelland betroffen sein. Er stellte eine entsprechende Unwetterwarnung für die Alpennordseite in Aussicht.

Bei der Gewitterzelle, die im Sommer 2013 Teile der Stadt Zürich mit voller Wucht traf, handelte es sich um eine Superzelle. Auch der «Downburst» von La Chaux-de-Fonds NE im Jahr 2023 entstand aufgrund einer Superzelle.