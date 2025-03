Das Wetter in der Schweiz zeigt sich in dieser Woche wechselhaft. Niederschläge und Sonnenschein folgen aufeinander, mit Temperaturen zwischen 10 und 20 Grad. Ein vorübergehendes Hoch bringt am Donnerstag und Freitag einen kleinen Lichtblick.

1/4 Die Aussichten am Dienstag: Bewölkung und Regenschauer im Norden. Foto: Meteo News

Darum gehts Wechselhaftes Wetter bis Mitte der Woche, dann vorübergehend Hochdruckwetter

Am Wochenende bringt eine Kaltfront unbeständiges und nasses Wetter

März bisher zu trocken, teilweise 80 Prozent weniger Niederschlag im Norden Die Blick KI ist noch am lernen und kann Fehler machen. Fragen zum Sport und Wetter können noch nicht beantwortet werden. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Bis zur Wochenmitte bleibt das Wetter durchwachsen. Am Dienstagnachmittag breiten sich die Niederschläge auf der Alpennordseite aus, berichtet Meteo News. Zwischendurch lässt sich aber auch immer wieder die Sonne blicken. Im Norden liegen die Temperaturen bei etwa 14 Grad Celsius, der sonnigere Süden darf sich auf 18 bis 19 Grad freuen.

Bewölkt und mit etwas Regen geht es am Mittwoch in der Deutschweiz weiter. Im Westen bleibt es trocken, hier zeigt sich gelegentlich die Sonne. Es wird mit 10 Grad nochmals kühler. Mild bleibt es hingegen im Süden. Hier liegen knapp 20 Grad drin, so die Prognose von Meteo News.

Vorübergehendes Hoch in der zweiten Wochenhälfte

Ein kurzer Lichtblick: Am Donnerstag und Freitag gibts Hochdruckwetter. Im Norden vertreibt die Sonne im Verlauf des Donnerstags die Wolken. Der Süden darf sich den gesamten Tag auf strahlenden Sonnenschein einstellen. Auch die Temperaturen werden bei 14 bis 15 Grad milder. Den Süden beschenkt der Nordföhn mit Temperaturen um 20 Grad. Am Freitag wirds noch ein bisschen wärmer, die Sonne strahlt überall, berichtet Meteo News.

Am Wochenende kommt leider wieder die Ernüchterung. Eine Kaltfront bringt für den Norden unbeständiges und nasses Wetter. Auch die Temperaturen dürften zurückgehen, erklärt Meteorologe Roger Perret von Meteo News.

März bisher relativ trocken

Wie viel Niederschlag in dieser Woche fällt, bleibt noch abzuwarten. Rückblickend war der Februar massiv zu trocken, auch der März zeigte sich bisher deutlich zu trocken, betont Roger Perret gegenüber Blick. «Besonders im Bündnerland lässt sich das sehen. Hier sind die Böden am trockensten.» Teilweise seien 80 Prozent zu wenig Niederschlag im Norden verzeichnet worden, so der Meteorologe.

«Der Grundwasserspiegel liegt nicht allzu tief. Doch die Stauseen in den Bergen haben zu wenig Wasser», ergänzt Roger Perret. Für den Sommer könnte das noch ein Problem werden – schlussendlich hänge alles vom Frühling ab und wie viel Niederschlag dieser noch mit sich bringe.

Auch für Pollenallergiker würde nasses und kühles Wetter am Wochenende eine willkommene Verschnaufpause bieten. Hasel und Erle verabschieden sich, doch die Eschenblüte nimmt nun richtig an Fahrt auf. Auch die Birke steht schon in den Startlöchern und sollte bald in den milden Lagen zu blühen beginnen.