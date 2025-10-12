DE
FR
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Green Circle
Mobil
Community
Gen Z
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
DE
FR
Abonnieren
Home
Wetter
Das Schweizer Wetterstudio vom 11. Oktober 2025
Oben blau, unten grau
So wird das Wetter in den kommenden Tagen
Wie wird das Wetter in der Schweiz in den nächsten 24 Stunden? Und wie geht es in den kommenden Tagen weiter? Hier erfährst du alles Wichtige!
Publiziert: 13:34 Uhr
Teilen
0
Kommentieren
Wetter-Videos aus der Schweiz
1:12
154 Notrufe in 15 Minuten
Windböen reissen Dach von Zürcher Schule
1:08
Nach Starkregen
Videos zeigen Überschwemmungen im Kanton Thurgau
1:10
Starkregen in der Schweiz
Feuerwehreinsätze im ganzen Land
1:12
Unwetter bis Freitag
Hoher Pegel in der Reuss nach Regen
1:30
Überschwemmung in Pfungen ZH
Feuerwehr muss Wasser in Unterführung abpumpen
Was sagst du dazu?
Einloggen und Kommentar schreiben...
Heiss diskutiert
Meistgelesen