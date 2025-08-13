DE
Hier wirds am heissesten
So wird das Wetter in den kommenden Tagen

Eine Hitzewelle erfasst die Schweiz diese Woche. Der Bund warnt vor erheblicher Gefahr in Teilen der Westschweiz und im Tessin, mit Temperaturen bis zu 37 Grad.
Publiziert: 11:26 Uhr
