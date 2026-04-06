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Wetter
Jetzt wird es warm: So wird das Wetter in den nächsten Tagen
Frühsommerlich warm
So wird das Wetter in den nächsten Tagen
Wie wird das Wetter in der Schweiz in den nächsten 24 Stunden? Und wie geht es in den kommenden Tagen weiter? Hier erfährst du alles Wichtige!
Publiziert: 15:57 Uhr
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