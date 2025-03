Frühlingshaftes Wetter am Wochenende mit bis zu 20 Grad am Sonntag. Ab nächster Woche werden ein Temperaturrückgang und wechselhaftes Wetter erwartet.

Föhn könnte am Sonntag für Temperaturen über 20 Grad sorgen

Am Freitag und am Wochenende heisst es: die letzten Sonnenstrahlen nochmals ausgiebig geniessen. Bis Sonntag hält sich das Wetter noch bei milden Temperaturen um 16 Grad. Besonders am Freitag und Samstag zeigt sich die Sonne strahlend. In den Bergen erwartet uns daher traumhaftes Wintersportwetter, so Meteonews.

Die 20-Grad-Grenze könnte am Sonntag dank kräftigen Föhns um Bad Ragaz geknackt werden, so Meteorologe Klaus Marquardt von Meteonews. Über den Tag hinweg schleichen sich Schleierwolken ein, insgesamt bleibt es jedoch freundlich. Erst in der Nacht fallen die ersten Regentropfen.

Die Temperaturen gehen runter

In der kommenden Woche zeigt sich das Wetter leider von seiner wechselhaften Seite. Bis Mitte der Woche gehen die Temperaturen wieder zurück. Am Mittwoch liegen sie bei rund 10 Grad. Wie Klaus Marquardt erklärt, sei das jedoch normal in dieser Jahreszeit.

Schuld am wechselhaften und kühleren Wetter: eine Luftmassengrenze nördlich von uns. Noch kann sich diese Grenze verschieben und den Temperaturrückgang verändern. «Stand heute trifft uns der Temperaturrücksetzer jedoch nicht allzu dramatisch», so Marquardt. Ein Lichtblick: Im Vergleich zu Deutschland, das ebenso nördlich von der Schweiz liegt, trifft uns kein derart markanter Wetterumschwung.

Den Norden erwartet am Montag häufiger Regen. Mengenmässig komme jedoch nicht extrem viel zusammen, erklärt der Meteonews-Meteorologe. Die Natur hingegen kann sich über den Regen freuen. Besonders Graubünden habe nach viel Trockenheit den Niederschlag nötig.