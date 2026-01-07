DE
Eisregen am Donnerstag
So wird das Wetter in den nächsten Tagen

Aufgrund einer kalten Luftmasse herrscht in der Schweiz Dauerfrost. Am Abend kommt flächendeckend der Schnee – zwischen 1 und 5 Zentimeter werden erwartet.
Publiziert: 07:03 Uhr
